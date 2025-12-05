Spanien führt die Liste als Favoriten an, um die Weltmeisterschaft 2026 zu gewinnen: vollständige Liste der Nationen

HQ

Mehr als sechs Monate vor Beginn der Weltmeisterschaft 2026 und Stunden vor der Auslosung der FIFA-Weltmeisterschaft haben die Opta-Analysten eine Liste der wahrscheinlichsten Nationen erstellt, die die Weltmeisterschaft gewinnen könnten. Dies basiert auf 10.000 Pre-Draw-Simulationen, die die wahrscheinlichsten Szenarien jeder möglichen Kombination analysieren... und Spanien würde in 17 % der Fälle siegreich sein.

Spanien gewann 2010 nur einmal die Weltmeisterschaft, kehrte aber kürzlich dank ihres Sieges bei der Europameisterschaft an die Spitze der FIFA-Rangliste zurück. Sie stehen fest an der Spitze der Favoriten für die Weltmeisterschaft... während Argentinien, der Titelverteidiger, auf den vierten Platz zurückfällt, deutlich niedriger als Frankreich und England.

Hier ist die Liste der Favoriten für die Weltmeisterschaft 2026 laut Opta:



Spanien: 17,0 %

Frankreich: 14,1 %

England: 11,8 %

Argentinien: 8,7 %

Deutschland: 7,1 %

Portugal: 6,6 %

Brasilien: 5,6 %

Niederlande: 5,2 %

Norwegen: 2,3 %

Kolumbien: 2,0 %

Belgien: 1,9 %

Uruguay: 1,7 %

Mexiko: 1,3 %

Kroatien: 1,1/%

Marokko: 1,1 %

Ecuador: 1,0 %



Unter 0,2 % finden wir viele Länder, darunter Schottland, Iran, Saudi-Arabien... und drei Nationen haben eine 0%ige Chance: Jordanien, Curaçao und Haiti. Natürlich ist die Liste nicht vollständig, da es noch mehrere Nationen gibt, die sich über die Play-offs im März qualifizieren könnten... einschließlich Italiens

Wer glaubst du, wird die Weltmeisterschaft 2026 gewinnen?