FIFA-Weltmeisterschaftsauslosung LIVE: alle Gruppen zur Weltmeisterschaft 2026 (und FIFA-Gewinn des Friedenspreises)

Die Auslosung der Weltmeisterschaft ist hier: die letzte Runde vor der Weltmeisterschaft 2026, in der die 12 Gruppen der 48 Teams gebildet werden, die in den USA, Mexiko und Kanada antreten werden.

Die Veranstaltung findet im Kennedy Center in Washington D.C. statt, mit Präsident Donald Trump sowie vielen Prominenten aus anderen Sportarten. Tatsächlich begann die Veranstaltung (die eigentlich 90 Minuten dauern sollte) mit einem Auftritt des Tenors Andrea Bocelli, der Nessun dorma singt.

Du kannst die Auslosung live auf deinem lokalen TV-Kanal verfolgen (sie wird nur im Internet ausgestrahlt, außer bei FIFA+).

Wir werden jede Ankündigung im Auge behalten, mit den Schauspielern Kevin Hart, Heidi Klum und Danny Ramírez als Moderatoren. Die ersten 30 Minuten bestanden aus einer Reihe von Monologen, musikalischen Darbietungen (von Robbie Williams und Nicole Scherzinger...

Donald Trump gewinnt FIFA-Friedenspreis

Erste "Überraschung" der Veranstaltung: US-Präsident Donald Trump erhält den FIFA-Friedenspreis, den ersten Preis überhaupt, der erst vor einem Monat eingeführt wurde und Trump als Trostpreis dafür dient, den Nobelpreis für den "Frieden in den Nahen Osten gebracht" zu verlieren.

Trump sagte in seiner Rede, dass sie Millionen von Menschen in Kongo, Indien und Pakistan gerettet und Kriege beendet haben, bevor sie überhaupt begonnen haben.

Dann, eine Stunde nach Beginn der Veranstaltung, hat die Auslosung noch nicht begonnen...

Wie funktioniert die Auslosung für die Weltmeisterschaft 2026?

Es gibt 48 Teams, 16 mehr als üblich, aufgeteilt in vier Gruppen nach ihrer FIFA-Rangliste. Jede Gruppe von vier Teams wird von einem Team aus jedem der Töpfe zusammengesetzt, die sind:



Topf 1: Kanada, Mexiko, USA, Spanien, Argentinien, Frankreich, England, Brasilien, Portugal, Niederlande, Belgien, Deutschland





Topf 2: Kroatien, Marokko, Kolumbien, Uruguay, Schweiz, Japan, Senegal, Islamische Republik Iran, Republik Korea, Ecuador, Österreich, Australien





Topf 3: Norwegen, Panama, Ägypten, Algerien, Schottland, Paraguay, Tunesien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Katar, Südafrika





Topf 4: Jordanien, Kap Verde, Curaçao, Ghana, Haiti, Neuseeland, vier europäische Playoff-Sieger, zwei interkontinentale Playoff-Sieger



Das bedeutet, dass Teams aus demselben Pot nur in der K.o.-Phase gegeneinander antreten. Dies gewährleistet Ausgewogenheit und Fairness, da die Gruppen so ausgewogen wie möglich sind. Es gibt jedoch einige Einschränkungen bei der Auslosung:



Jede Gruppe darf nicht mehr als zwei Teams aus der UEFA-Region haben (was insgesamt 16 der 48 Teams ausmacht)



Es darf nur ein Team aus jeder der anderen Konföderationen (AFC, CONCACAF, CAF, CONMEBOL und OFC) in jeder Gruppe geben



Spanien und Argentinien (die beiden topgesetzten) sowie Frankreich und England (dritter und vierer gesetzter) treffen erst im Finale aufeinander; Spanien und Argentinien trafen erst im Halbfinale auf England oder Frankreich



Wenn der Wettbewerb am 11. Juni in Mexiko im Azteca-Stadion startet, qualifizieren sich die beiden besten Teams jeder Gruppe und die acht besten drittplatzierten Teams für die Runde der letzten 32. Das Finale findet am 19. Juli im MetLife Stadium in New Jersey statt.

Wie man die Auslosung der Weltmeisterschaft 2026 am Freitag verfolgt.

Der Weltcup 2026 begann am Freitag, den 5. Dezember, um 17:00 Uhr GMT (UK-Zeit), 18:00 Uhr MEZ. Hier ist eine Liste lokaler Sender in Europa für die Auslosung der Weltmeisterschaft:



Belgien: Sporza, Auvio, VRT Max



Kroatien: HRT



Island: RUV2



Norwegen: NONRK, TV 2



Spanien: RTVE Play



Schweden: SVT2



Schweiz: RTS, SRF



Vereinigtes Königreich: ITVX



