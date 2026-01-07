LeBron James übertrifft die Leistung, gibt aber zu, dass das Alter eine Rolle spielt: "Schau dir meine Geburtsurkunde an: 30. Dezember 1984"

HQ

LeBron James und Luka Doncic lieferten beim Sieg gegen die New Orleans Pelicans mit 111:103 zwei herausragende Leistungen ab und erzielten jeweils 30 Punkte. Die Lakers korrigieren ihren Kurs nach einer Reihe von Rückschlägen während der Feiertage, darunter eine Niederlage am Tag von James' 41. Geburtstag, am 30. Dezember.

Denn glauben Sie es oder nicht, LeBron James ist bereits 41 Jahre alt und erzielt im Durchschnitt deutlich höhere Zahlen als üblich für die wenigen Spieler, die in seinem Alter noch aktiv sind. Derzeit erzielt er durchschnittlich 21,7 Punkte, 6,8 Assists und 5,4 Rebounds pro Spiel, mit der zusätzlichen Nuance, dass ein Teil seiner sinkenden Zahlen nicht auf ihn zurückzuführen ist, sondern auf die Ankunft von Luka Doncic im Team, der als zukünftiger Star der Franchise galt.

LeBron James spielte 33 Minuten gegen die Pelicans und erzielte in seinen letzten drei NBA-Spielen 30, 26 und 31 Punkte. Aber das heißt nicht, dass James sein Alter nicht spürt, und er erklärte das in einem Interview nach dem Spiel, als er gefragt wurde, ob er diese Saison noch zwei Spiele in Folge bestreiten würde: "Ich bin 41 Jahre alt. Jeder Back-to-Back-Auftritt für den Rest der Staffel ist noch offen. Ich hatte die meisten Minuten in der NBA-Geschichte. Sparen Sie es sofort. Worüber reden wir? Schau dir meine Geburtsurkunde an: 30. Dezember 1984, 16:39 Uhr. Da wurde ich geboren", sagte James lachend (via News18).