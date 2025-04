Nintendo Switch 2 US-Start in Gefahr: Nach Trumps Zöllepause könnte der Kauf mehr als doppelt so viel kosten

HQ

Es war und ist die hitzigste Debatte seit dem 2. April. Der Preis der Nintendo Switch 2 (und nicht der Preis der Konsole, sondern die allgemeine Preiserhöhung der Spiele) spaltet die Fans. Einige sind der Meinung, dass die neuen Funktionen und Innovationen der neuen Konsole ausreichen, um den Preis zu rechtfertigen, während andere behaupten, dass die Marke für eine große Mehrheit schon immer eine erschwingliche Möglichkeit war, Zugang zu dieser Form der Unterhaltung zu erhalten. Bei der Markteinführung der Konsole am 5. Juni wird es jedoch auf ein Hindernis stoßen, das sie nicht vorhersehen konnten: Donald Trump.

Oder besser gesagt, seine Regierung in der amerikanischen Regierung. Die Vereinigten Staaten haben begonnen, was alle bereits einen Handelskrieg nennen, sowohl mit ihren direkten Rivalen wie China und Russland als auch mit ihren historischen Verbündeten in Europa. Dies hat bereits begonnen, seinen Tribut von einer Vielzahl von Märkten zu fordern, da sowohl Exporte in die Vereinigten Staaten als auch Importe aus den Vereinigten Staaten besteuert werden. Im Falle von Produkten, die in China hergestellt werden, wie Smartphones, Fernseher und Spielekonsolen (wie Nintendo Switch 2), betragen die von Trump angekündigten Zölle 144 %, 152 % und sogar 170 % für bestimmte Produkte, wie von Nikkei Asia berichtet und von Bloomberg bestätigt wird. Im Moment gibt es ein Moratorium und einen globalen Zoll von 10 %, aber sobald die Frist abgelaufen ist, werden die Preise in die Höhe schnellen, was Nintendo bereits dazu veranlasst hat, die Vorbestellungen der Konsole im Land auszusetzen.

Ein Zoll von 144 % wäre im aktuellen Klima für den Verkauf eines Produkts unerschwinglich, ganz zu schweigen von der Einführung eines neuen Produkts wie der Nintendo-Konsole. Wenn Nintendo die Produktion in periphere Länder wie Vietnam verlagert (wo es bereits eine gewisse Produktion gibt), wären die Zölle niedriger, aber immer noch hoch. Die plausibelste Option ist, dass Nintendo sogar einen Teil der Produktion in die USA verlagert, wie es Sony bereits mit PlayStation tut. Der dritte und unwahrscheinlichste Weg ist, dass Nintendo den US-Start von Nintendo Switch 2 verschieben wird, aber das würde die Hardware praktisch zum vorzeitigen Ausfall verdammen.

Die Erwartungen im Rest der Welt an die Markteinführung der Konsole sind nach wie vor hervorragend, und viele europäische Einzelhändler sind in Rekordzeit ausverkauft. Zölle hin oder her, Nintendo Switch 2 wird den besten Start aller Zeiten haben, aber mit dem drohenden Handelskrieg wird es schwer sein, mit der Begeisterung der Spieler Schritt zu halten.