Breaking: Nintendo verschiebt Vorbestellungen für Nintendo Switch 2 in den USA

Als Nintendo kurz nach der Nintendo Switch 2 Direct bekannt gab, dass es im April in den USA Vorbestellungen eröffnen würde (in Europa und über den My Nintendo Store und viele Großhändler wird es der 8. April sein), waren einige US-Bürger besorgt über Donald Trumps Ankündigungen zum Befreiungstag, die starke Erhöhungen der Zölle auf Importe aus Ländern wie China und Vietnam beinhalteten. Vietnam hat sich als schwerer Schlag für das Unternehmen aus Kyoto herausgestellt, da Nintendo plante, die Konsolenproduktion dorthin zu verlagern, um die Kostenüberschreitungen in den USA zu vermeiden.

Die Nintendo-Führungskräfte müssen gegen die Uhr arbeiten, aber eine der Notfallmaßnahmen, um eine Launch-Katastrophe zu vermeiden, besteht darin, die Eröffnung von Vorbestellungen für die Konsole in den USA vorübergehend zu verschieben, wie Gamespot berichtet.

Es scheint, dass die Vorbestellungen im Laufe des Jahres beginnen werden, aber eine Änderung des Startdatums der Konsole wurde vollständig ausgeschlossen.

Traditionell waren die USA ein Markt, auf dem billigere Technologie (einschließlich Spielekonsolen) verfügbar war, da es keine festen Verbrauchssteuern gab und je nach Bundesstaat ermäßigte Zölle erhoben wurden. Die neue Wirtschaftspolitik der Regierung verändert das wirtschaftliche Gleichgewicht des Landes, und der Dow Jones fällt seit Wochen. Es scheint, dass Videospiele und ihre Nutzer sehr bald unter den Folgen des Handelskriegs leiden werden.