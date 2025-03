Analysten gehen davon aus, dass Nintendo Switch 2 der größte Konsolenstart aller Zeiten sein wird

HQ

Die Nintendo Switch 2 wurde uns letzten Monat nach jahrelangen Spekulationen endlich enthüllt. Wir wissen jetzt, wie die Konsole aussieht, und... Eigentlich nicht viel mehr. Wir warten auf weitere Informationen im nächsten Monat, aber bis dahin geht es zurück zum Spekulations-Grindset.

Laut einem neuen Bericht von Bloomberg sehen wir mehrere Analystenmeinungen zum Nintendo Switch 2, vom Preis bis zum Lagerbestand am ersten Tag. Die meisten Analysten gehen davon aus, dass die Konsole einen Preis von etwa 400 US-Dollar haben wird, was sie zum bisher teuersten Gerät von Nintendo macht, wobei ein Analyst sogar einen Preis von 500 US-Dollar vorhersagt. Auch die US-Zölle könnten dazu beitragen, den Preis noch weiter in die Höhe zu treiben.

Trotzdem sind die Erwartungen enorm hoch, da man davon ausgeht, dass Nintendo die Konsole im Juni auf den Markt bringen wird, mit einem "Bestand von 6 bis 8 Millionen Einheiten am ersten Tag. Das deutet darauf hin, dass, wenn die ersten Verkäufe wie geplant verlaufen, die neue Konsole die größte Konsolen-Markteinführung aller Zeiten sein würde."

Laut dem in Tokio ansässigen Branchenanalysten Serkan Toto wird Nintendo "vor allem in den ersten Monaten Schiffsladungen von Switch 2 verkaufen, fast unabhängig vom Preis. Im ersten Jahr erwartet uns ein großartiges Software-Lineup, vom neuen Mario Kart und 3D-Mario nach acht Jahren bis hin zu Pokémon-Legenden: Z-A und Metroid Prime 4. Es wird auch vom ersten Tag an Unterstützung von Drittanbietern geben, höchstwahrscheinlich einschließlich Blockbustern wie Call of Duty."

Für Nintendo-Fans scheint es also sehr, sehr aufregend zu sein, und wir hoffen nur, dass die neue Konsole, wenn wir im April mehr von ihr sehen, dem Hype gerecht wird.