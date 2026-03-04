Nintendo deckt sich vor dem 10. März mit Mario-Spielen für die Switch Online ein

HQ

Letzten Monat feierte Virtual Boy ein etwas unerwartetes Comeback. Es ist Nintendos größter Flop aller Zeiten, den wir in einem kürzlich ausführlichen Artikel ausführlicher besprochen haben. Der neue Virtual Boy ist im Grunde nur ein Halter für deine Switch oder Switch 2, mit dem du dann Virtual Boy-Spiele aus dem Switch Online + Expansion Pack spielen kannst.

In der ersten Welle wurden sieben Spiele hinzugefügt, darunter Hits wie Galactic Pinball, Teleroboxer und Wario Land. Nun hat Nintendo angekündigt, dass es Zeit für eine Nachfüllung ist, denn pünktlich zum Mario Day (10. März) veröffentlichen sie zwei neue Spiele für dieses Format, nämlich Mario Tennis und Mario Clash.

Wenn du das Virtual Boy-Zubehör noch nicht hast, aber trotzdem einige neue, alte Mario-Spiele genießen möchtest, kannst du dich auch auf Mario vs Donkey Kong am selben Tag freuen. Es wurde ursprünglich 2004 für den Game Boy Advance veröffentlicht und ist derselbe Titel, der vor zwei Jahren unter demselben Namen für die Switch neu aufgelegt wurde.

Schauen Sie sich die Spiele im untenstehenden Video an, um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, wie sie aussehen und wie sie funktionieren. Wenn Sie mehr über das Virtual Boy-Accessoire erfahren möchten, haben wir hier eine Bewertung.