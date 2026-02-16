Virtual Boy: Der Versager, der unsterblich wurde

HQ

Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann ich zum ersten Mal von Virtual Boy gehört habe, aber das war lange vor dem Internet und wahrscheinlich in einem der importierten Magazine, die ich früher für einen unangemessenen Preis bei meinem örtlichen, bestbestückten Zeitungsladen oder im schwedischen Magazin Super Power gekauft habe.

Ich war ein Nintendo-Fan und hatte Konsolenkriege mit Sega-Fans während der legendären 16-Bit-Ära mit Mega Drive und Super Nintendo geführt und war nun bereit für eine neue Generation. Sonys Zusammenarbeit mit Nintendo an einem CD-Add-on war gescheitert, und sie wollten nun ihre eigene Konsole herausbringen, die vielversprechend aussah, und Sega hatte sowohl 32X als auch Sega Saturn in Planung. Außerdem war Jaguar gerade erschienen und EA-Gründer Trip Hawkins war mit dem gewaltigen 3DO bereit, das den gesamten Markt zu übernehmen schien.

So sieht es aus, Nintendos größter Flop aller Zeiten.

Spannend, aber wo stand Nintendo in all dem? Nun, genauso wie sie mit dem Super Nintendo weit hinter dem Mega Drive zurückgefallen waren (und so die Hälfte des Konsolenmarktes übernehmen konnten), schienen sie diesmal auch zu spät zu sein. Es gab Gespräche über eine Traum-Zusammenarbeit mit Silicon Knights, die damals Computer herstellten, die Hollywood für Spezialeffekte nutzte. Anscheinend konnten wir das zu Hause in Echtzeit erleben, in dem, was später Ultra 64 genannt wurde, bevor es schließlich zu Nintendo 64 wurde... Aber das war erst ein paar Jahre später.

Etwa zur Zeit, als PlayStation und Saturn in Japan veröffentlicht wurden, hörten wir in Europa zum ersten Mal von Nintendos Zwischenlösung, nämlich Virtual Boy. Ich, der Nintendo genauso liebte wie Hulk Hogan und Optimus Prime, las skeptisch über das Gerät und versuchte verzweifelt, meine Hoffnungen hochzuhalten, aber statt unglaublich epischer und surrealistisch technologisch fortschrittlicher Titel wie Battle Arena Toshinden und Wipeout für die PlayStation sowie Virtua Fighter und Daytona USA für den Saturn, durfte ich Teleroboxer und Galactic Pinball in einer Farbe spielen. Rot.

So sieht die Originalverpackung aus. Die weiche Abdeckung, die die Augen dunkel macht, ist weich und sehr bequem.

Der ganze Sinn des Systems war, dass es echte 3D-Grafik bietet, und der Schöpfer des Geräts – Gunpei Yokoi, der legendäre Mann hinter Erfolgen wie Power Slash, Kid Icarus, Metroid und Game Boy – enthüllte später, dass rote Dioden am günstigsten sind. Farbe war nie eine Option, und es war auch schwieriger, eine gute Bildtiefe zu erzielen. Weitere unklare Dinge schienen unklar zu sein, ob es sich um ein tragbares oder stationäres Gerät handelt und ob es überhaupt möglich war, Multiplayer zu spielen?

Das Gerät wurde im Sommer 1995 in Japan vorgestellt, etwa sechs Monate nach der PlayStation und dem Saturn, mit eher schwachem Hype. Die beiden CD-basierten Konsolen dominierten mit ihren unglaublich coolen Spielen die gesamte Medienberichterstattung. Es war fast unmöglich zu begreifen, dass Ridge Racer für die PlayStation und Panzer Dragoon für den Saturn echte Spiele waren, wenn man Bilder von ihnen in Spielmedien sah, nachdem man ausschließlich pixelige Spiele auf dem Mega Drive und Super Nintendo gespielt hatte. Virtual Boy hingegen funktionierte überhaupt nicht in Bildern. Es sah aus wie hässliche Super-Nintendo-Spiele mit einer einzigen Farbe, und das 3D-Element ließ sich nicht durch Zeitschriften vermitteln.

Nintendo war Sony mit zwei Controllern voraus, entschied sich aber für Steuersticks. Es gibt außerdem triggerartige Knöpfe an der Unterseite, die ebenfalls ihrer Zeit voraus waren.

Das Gerät wurde später auch in den USA veröffentlicht, als Berichte auftauchten, wie schrecklich es tatsächlich zu benutzen sei. Selbst nach kurzen Spielsitzungen, wenn man in die roten Dioden starrte, wurden die Augen feucht, und der Stand war schwer richtig einzustellen, sodass die Leute oft mit hervorstehendem Nacken saßen, was zu Nackenproblemen und Rückenschmerzen führte. Außerdem gab es häufig Berichte, dass das Gerät den Nutzern Kopfschmerzen bereitete und ihnen übel wurde.

Nintendo erkannte bald seinen Fehler und zog den Stecker für den gesamten Support. Der Virtual Boy war tot und schaffte es nicht einmal nach Europa. Insgesamt wurden 770.000 Einheiten verkauft und 22 Spiele veröffentlicht. Um das ins Verhältnis zu setzen: Viele Leute fanden, dass die Wii U ein so großer Flop war, dass Nintendo die Konsolenproduktion hätte abbrechen und als Drittanbieter umsteigen sollen, während die Wii U immer noch fast 14 Millionen Einheiten verkaufte, also fast 20-mal mehr. Zum Vergleich zu einem weiteren Verkaufsflop verkaufte sich das Mega CD-Add-on für den Mega Drive doppelt so oft wie der Virtual Boy.

Kürzlich wurde Mario Tennis Fever für die Switch 2 veröffentlicht. Das erste Spiel der Reihe war tatsächlich Mario's Tennis für Virtual Boy, das mit der Konsole geliefert wurde.

Aber wie ist Nintendo überhaupt hierher gekommen? Was hat sie glauben lassen, dass dies der beste Weg ist, den Fortschritt von Sony und Sega während der Wartezeit auf das Nintendo 64 zu kontern?

Die Frage ist berechtigt, aber nicht ganz leicht zu beantworten. Der Schöpfer, Gunpei Yokoi, verließ Nintendo nur ein Jahr nach dem Flop von Virtual Boy und starb 1997 tragisch bei einem Autounfall im Alter von nur 56 Jahren. Im Nachhinein hätte er sicherlich viele spannende Geschichten zu erzählen gehabt, aber wir wissen, dass das Projekt mit dem Codenamen VR32 1991 gestartet wurde, ein Jahr nachdem der Super Nintendo in Japan erschienen war (er kam 1992 nach Europa). Das Ziel war es, etwas wirklich Innovatives zu liefern, das die Wahrnehmung der Menschen von Nintendo als ein Unternehmen verstärkt, das Grenzen überschreitet.

Die verwendete Technologie hieß Private Eye, entwickelt von Reflection Technology. Ihre Version war ein früher Vorläufer der virtuellen Realität, aber so primitiv, dass mehrere Firmen, darunter auch Sega, sich weigerten, etwas damit zu unternehmen. Und diejenigen, die ihre Sega-Geschichte aus den 90ern kennen, wissen, dass sie sicherlich nicht viel neue Technologie abgelehnt haben, was eigentlich ein großes Warnsignal hätte sein sollen.

Diese Woche erscheint Virtual Boy im Switch Online + Expansion Pack-Abo, einschließlich zweier bisher unveröffentlichter Spiele.

Wie oben erwähnt, fühlten sich viele Menschen auch von dem Konzept übel, das ebenfalls sehr teuer war, etwas, das Nintendo einfach durch die Entfernung der Gyro-Mechanik zu lösen versuchte. Was übrig blieb, war ein Gerät, das im Wesentlichen als Fernglas funktionierte (trotz des Namens des Geräts war nichts "virtuell" daran) und primitive Grafiken in drei Dimensionen zeigte, aber nur für kurze Zeiträume gespielt werden konnte.

Shigeru Miyamoto selbst soll ein mäßiges Interesse an dem Gerät gehabt haben und stattdessen seine Zeit auf dem Nintendo 64 verbracht haben, und der Virtual Boy wurde veröffentlicht, bevor er tatsächlich vollständig fertig war – genau damit Nintendo in einer Zeit, in der starke Konkurrenten drohten, sich auf dem Markt zu etablieren und Marktanteile zu erobern, etwas Neues haben konnte.

In gewisser Weise hat es vielleicht trotzdem funktioniert, denn die Tatsache, dass das Gerät so bizarr seltsam war, hat die Leute daran erinnern lassen. Der Virtual Boy ist ein Gerät, das nie wirklich aus dem Bewusstsein der Menschen verschwunden ist, und über das wird ständig mehr gesprochen als zum Beispiel der Atari Lynx, Neo Geo CD, PC-FX und Sega Pico, die alle ungefähr gleich viel verkauft haben. Nintendo selbst hat seinem Flop nie gewichen, sondern ihn vielmehr angenommen. Virtual Boy taucht in unzähligen Spielen auf und hat einen festen Platz im Nintendo-Museum.

Ein Zubehör ist erforderlich, um Virtual Boy über Switch Online zu spielen, und wir werden in Kürze mit einer Rezension zurückkehren.

Und die Tatsache, dass ich das jetzt schreibe, liegt daran, dass Virtual Boy diese Woche mit einer Reihe von Spielen auf der Switch Online + Expansion Pack erscheint, darunter zwei bisher unveröffentlichte. Ein Nischenprodukt, um es milde auszudrücken, das außerdem erfordert, einen Papp- oder Plastik-Switch-Halter auf der Nintendo-Website zu kaufen (obwohl wahrscheinlich Drittanbieter-Alternativen verfügbar sein werden).

Aber das Interesse ist hoch. "Jeder" kennt Virtual Boy, aber nur sehr wenige haben jemals diesen monumentalen, aber faszinierenden Fehlschlag ausprobiert, der tatsächlich einige gute Spiele hervorgebracht hat, Spiele, die die Hardware ausnutzen, auf der sie laufen, und unmöglich zu spielen sind, wenn man die 3D-Effekte entfernt. Wir sind in Kürze mit einer Rezension des Virtual Boy-Zubehörs zurück und schließen diesen Artikel mit den fünf besten Spielen dieses Formats ab.

Virtual Boy Top 5:

5. Galaktisches Flipperspiel

Flipper in 3D klingt vielleicht nicht so spannend, aber die Präsentation war erstklassig und die Schärfentiefe verlieh ihm, ähm, eine zusätzliche Dimension. Außerdem ist Flipper perfekt für den Virtual Boy, der sich am besten für kürzere Spielsitzungen eignet.

4. Roter Alarm

Was ist der beste Weg, drei Dimensionen zu demonstrieren? Mit einem dreidimensionalen Shoot 'em up, natürlich. Red Alarm wirkt heute etwas ruckelig, aber die rot gefärbten Grafiken verleihen dem Spiel ein leicht cyberartiges Gefühl, und was das Gameplay angeht, bietet es immer noch gute Unterhaltung.

3. Jack Bros.

Die erste Begegnung der westlichen Welt mit der Megami Tensei-Reihe war im Spin-off Jack Bros. von 1995. Ich war zögerlich, das zu erwähnen, weil es eines der wenigen Virtual Boy-Spiele ist, das ohne das Gerät genauso gut funktionieren würde, aber die Abenteuer von Jack Frost, Jack Lantern und Jack Skeleton sind trotzdem gut genug für die Liste.

2. Teleroboxer

Technisch gesehen der beeindruckendste Titel, bei dem man wirklich in drei Dimensionen kämpft und ein unvergleichliches physikalisches Gefühl vermittelt. Es ist außerdem schnell und flott und hält auch heute noch im Spiel stand.

1. Wario-Land

Wario bewegt sich fließend zwischen den Dimensionen in dem, was mit Abstand das beste Virtual Boy-Spiel ist, das sich auch aufwendig anfühlt, wie es andere Titel nicht tun. Präzise Steuerung, authentisches Nintendo-Leveldesign und eine klare visuelle Struktur lassen es sich wie ein "echtes" Wario-Abenteuer anfühlen, das es wert ist, in seiner Gesamtheit erlebt zu werden.