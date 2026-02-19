Virtual Boy auf Switch/Switch 2

HQ

Seit das Virtual Console-Konzept auf der Wii eingeführt wurde, bitten die Leute um die Möglichkeit, Virtual Boy zu spielen, und die Nachfrage blieb auch während der Wii- und Switch-Ära bestehen. Die Wahrheit ist jedoch, dass dies keine ganz einfache Angelegenheit ist, die zu lösen ist. Virtual Boy war wirklich nur in einem Ding gut, und das waren dreidimensionale Grafiken.

Und Nintendo, ganz gewohnt, hat natürlich dafür gesorgt, dies voll auszuschöpfen. Das bedeutet, dass die Spiele oft eine 3D-Funktion benötigen, um überhaupt zu funktionieren. Sogar ein Plattformspiel wie Wario Land hat Hindernisse, die ein- und ausweichen und praktisch unmöglich zu vermeiden sind, wenn man den 3D-Effekt entfernt. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Nintendo so lange gebraucht hat, um Virtual Boy-Unterstützung in seine Konsolen einzubauen.

Nintendo lässt uns Europäer das zum ersten Mal erleben. Haben wir etwas übersehen?

Jetzt ist es endlich da, und wie Sie wissen, braucht es spezielle Lösungen, damit es funktioniert. Der ursprüngliche Virtual Boy (über den Sie in unserem umfassenden Artikel mehr lesen können) bestand aus einem auf Ständer montierten Headset, das ein wenig an die Touristenferngläser erinnerte, die man oft in hohen Gebäuden und ähnlichen Orten findet. Es hatte außerdem eingebaute Bildschirme. Hier hat sich Nintendo für eine günstigere Lösung entschieden, und der Virtual Boy, den sie verkaufen (es gibt auch eine deutlich günstigere Pappversion) über den My Nintendo Store, ist eigentlich nur eine leere Hülle.

Er hat keinen eigenen Controller (dazu später mehr) und enthält keine Elektronik. Das scheinbar identische Gerät hat immer noch alle Steckdosen und Bedienelemente – sie dienen nur der Dekoration und erfüllen keinen Zweck. Stattdessen ist die Idee, dass du die Oberseite dieses Geräts öffnest und deinen Switch- oder Switch-2-Bildschirm einsetzt (ersterer erfordert einen einfachen Austausch eines aufgeschraubten Halters), der dann als dein Virtual Boy fungiert. Die ikonischen roten Grafiken des Geräts – der Virtual Boy hatte nur eine Farbe – stammen von den farbigen Brillen, durch die man schaut.

Das Gerät ist im Wesentlichen identisch mit dem Original.

Ich habe das Glück, selbst einen Virtual Boy zu besitzen, und habe sie Seite an Seite verglichen. Ich kann berichten, dass sie sich so ähnlich sind, dass ich sie nur durch Umdrehen und Schauen auf die Unterseite unterscheiden kann. Es ist wirklich eine nahezu perfekte Nachbildung, die Nintendo anbietet, mit Details wie den seltsamen schwarzen Gummiabdeckungen an den Seiten und dem halb kaputten Stativ, den man nie auf die richtige Höhe bekommt. Der einzige mögliche Unterschied ist, dass ich finde, dass das neue Gerät einen etwas weniger warmen Rotton hat als das Original.

Virtual Boy zu spielen ist immer noch ein leicht surreales Erlebnis. Die 3D-Effekte sind auch heute noch wirklich gut und sind anders als alles, was man außerhalb der VR- oder modernen 3D-Brillenwelt erleben kann. Hier kann man den 3D-Effekt mit Software statt mit Hardware anpassen, was selbst für mich, die Brechungsfehler hat und Brillen trägt, super funktioniert. Das Softcover ist hier sogar besser als beim Originalgerät (möglicherweise weil das alte Material etwas gehärtet ist) und schließt sich so, dass das Licht effektiv fernbleibt.

Details wie Fassungen und ähnliche Gegenstände sind enthalten, dürfen aber nicht verwendet werden.

Egal, wo ich zu Hause sitze, es ist jedoch schwierig, einen Ort mit guter Ergonomie zu finden. Das war ein Problem mit dem Original und es ist immer noch lästig. Du musst deinen Kopf vorsichtig nach vorne schieben, um ihn nah zu halten, was für deinen Hals unangenehm ist, und da es nicht möglich ist, das Gerät gut an- oder abzusenken, besteht ein hohes Risiko, dass deine Stühle und Tische nicht genau die Höhe bieten, die nötig ist, um bequem zu spielen.

Das Original wurde mit einem ziemlich einzigartigen Controller gespielt, der seiner Zeit in vielerlei Hinsicht voraus war, mit klaren Griffen, Doppelsteuerung und Triggertasten. Es wäre phänomenal gewesen, wenn Nintendo auch die Möglichkeit angeboten hätte, mit einem solchen zu spielen, aber das bieten sie derzeit nicht an (obwohl sie es vielleicht noch einmal überdenken, falls diese Virtual Boy-Lösung sehr beliebt wird). Glücklicherweise funktioniert der Ersatz durch Analogsticks in den meisten Spielen sehr gut, und ich würde sogar behaupten, dass es in einem Spiel wie Red Alarm besser funktioniert, während ich finde, dass Teleroboxer etwas unberechenbarer wird.

Ein ergonomischer Albtraum, leider.

Wie zuvor bekomme ich jedoch etwas Krämpfe in meinen Armen, wenn ich zu lange mit ihnen vor dem Gerät lege. Es ist keine gute Position, aber im Grunde die beste, denn der Controller auf deinem Schoß bedeutet, dass du dich noch weiter nach vorne lehnen musst, um in den Virtual Boy zu schauen. Natürlich kann ich diesem fast identischen Gerät nicht die Schuld geben, da es ein Designfehler von 1995 ist. Switch bietet jedoch eine Lösung. Ich stelle fest, dass das Spielen mit einem Joy-Con in jeder Hand und den Armen entspannt an den Seiten bedeutet, dass ich zum ersten Mal seit über 30 Jahren keine Schmerzen in Armen und Schultern vom Spielen mit diesem Gerät bekomme.

Sogar meine Augen sind ein bisschen glücklicher. Die wütend roten Grafiken ließen mir immer die Augen tränen und konnten mir Kopfschmerzen bereiten, wenn ich eine Stunde lang Virtual Boy spielte. Diese Lösung emuliert die Grafik und, wie erwähnt, verwendet rotes Glas für die Farbe, was für die Augen überhaupt nicht so ermüdend ist (obwohl es sich nach dem Spielen immer noch anfühlt, als würde man in einem dunklen Raum das Licht einschalten), wie wenn die leuchtend roten Dioden die Augen mit dem echten Gerät bombardieren.

Es gibt bereits mehrere wirklich gute Spiele, und weitere sind unterwegs.

Die Klangqualität wird natürlich etwas beeinträchtigt, da die Switch-Geräte in einer kleinen roten Kunststoffbox untergebracht sind (obwohl es unten schmale Öffnungen gibt), aber es ist nicht so, dass das Originalgerät der Inbegriff der Hi-Fi-Technik war, und die deutlich kompetenteren Lautsprecher gleichen das sehr gut aus.

Also... Solltest du so eine (oder die günstigere Pappversion) nehmen? Es gibt zwei Antworten. Wenn du kein Fan von Retro-Spielen bist, kein großes Interesse an virtueller Realität hast und denkst, dass Gaming eine entspannte und gesellige Angelegenheit sein sollte, dann ist das definitiv nichts, was du in Betracht ziehen solltest. Es gibt einen guten Grund, warum Virtual Boy Nintendos größter Flop aller Zeiten wurde. Nach nur einer Stunde sind deine Augen müde und deine Schultern schmerzen, und es gibt bessere Spiele als dieses für andere Formate auf Switch Online + Expansion Pack.

HQ

Wenn du dich jedoch für Spielegeschichte interessierst und Nintendo liebst, kann ich es trotzdem empfehlen. Es ist umständlich zu spielen, schwierig, die Ergonomie richtig hinzubekommen, und unglaublich primitiv – aber hier gibt es einige großartige Spiele zu entdecken. Telerobox und Wario Land sind beide sehr unterhaltsam und zumindest die Cartridge-Einheit lohnen. Außerdem gibt es nichts Vergleichbares zu diesem seltsamen und in vielerlei Hinsicht legendären Erlebnis, über das viele Meinungen haben, aber nur wenige tatsächlich ausprobiert haben. Außerdem ist es ein ziemlich cooles Stück im Regal der Spiele.