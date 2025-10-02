Nicht nur Alcaraz: weitere Spieler, die sich von den Shanghai Masters zurückgezogen haben

HQ

Das Rolex Shanghai Masters wird der Ort sein, an dem einige der besten Tennisspieler der Welt wie Novak Djokovic, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton, Holger Rune, Casper Ruud... Allerdings sind nicht alle von ihnen in China, und es gab einige wichtige Abwesenheiten, der berühmteste von allen, Carlos Alcaraz, der einige Zeit braucht, um seinen Knöchel zu heilen.

Aber es gab mehr Abhebungen. Einige, unvermeidlich, wie Jack Draper, der seine Saison seit Anfang September wegen einer Armverletzung beendet hat, oder Grigor Dimitrov, der sich immer noch von einer Brustmuskelverletzung während des Viertelfinalspiels in Wimbledon erholt, die Sinner fast ausgeschaltet hätte. Der Bulgare hat sich entschieden, bei einem weniger anspruchsvollen Turnier, den Stockholm Open am 13. Oktober, an den Start zu gehen.

Weitere bemerkenswerte Abwesenheiten bei den Shanghai Masters sind Joao Fonseca, Tommy Paul, Roberto Bautista Agut, Alexei Popyring, Arthur Fils oder Hubert Hurkacz.

Wer wird deiner Meinung nach am 12. Oktober in Shanghai die Krone in die Höhe stemmen?