Shanghai Masters: Spielzeiten am Freitag und erste Rivalen für Djokovic, Ruud, Shelton...

Mit dem Shanghai Masters, dem vorletzten ATP Masters 1000 der Saison, läuft derzeit, seit Mittwoch findet die Runde der letzten 128 statt. Am Freitag, den 3. Oktober, und Samstag, den 4. Oktober, folgt die Runde der letzten 64, in der die gesetzten Spieler ihr Debüt geben und das Erstrundenspiel vermeiden. Das ist der Fall bei Spielern wie Ben Shelton, Holger Rune, Casper Ruud, Taylor Fritz und Novak Djokovic, die am morgigen Freitag ihr Debüt geben.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels steht die Reihenfolge der Spiele für Freitag fest. Aufgrund der Zeitunterschiede beginnen die Spiele früh am Morgen, um 6:30 Uhr MEZ, 5:30 Uhr BST, und das letzte Spiel des Tages beginnt frühestens um 13:40 Uhr MEZ, 12:40 Uhr BST.

Mit Ausnahme der drei Eröffnungsspiele könnte der Rest später beginnen, je nachdem, wie lange die vorherigen Spiele dauern und wann die Plätze wieder zur Verfügung stehen. Dies ist die Liste der Spiele am Freitag, den 3. Oktober, im Shanghai Masters Herreneinzel:



Ben Shelton vs. David Goffin: 6:30 Uhr MEZ



Benjamin Bonzi vs. Gabriel Diallo: 18:30 Uhr MEZ



Frances Tiafoe vs. Yannick Hanfmann: 18:30 Uhr MEZ



Sebastian Baez vs. Holger Rune: 7:40 Uhr MEZ



Francisco Cerúndolo vs. Adrian Mannarino: 7:40 Uhr MEZ



Ugo Humbert gegen Jorgan Thompson: 7:40 Uhr MEZ



Teilnehmer Tien vs. Miomir Kecmanovic: 7:40 Uhr MEZ



Mattia Bellucci vs. Tomas Machc: 8:50 Uhr MEZ



Luca Nardi vs. Giovanni Mpetshi Perricard: 8:50 Uhr MEZ



Zizou Bergs vs. Casper Ruud: 10:00 Uhr MEZ



Jaume Munar vs. Flavio Cobolli: 10:00 Uhr MEZ



Tallon Griekspoor gegen Jenson Brooksby: 10:00 Uhr MEZ



Alexander Bublik vs. Valentin Vacherot: 10:00 Uhr MEZ



Marin Cilic vs. Novak Djokovic: 12:30 Uhr MEZ



Taylor Fritz vs. Fábian Marozsán: 13:40 Uhr MEZ



Zeiten und Rivalen für andere gesetzte Spieler, die am Samstag debütieren, darunter Alexander Zverev, Alejando Davidovich Fokina oder Cameron Norrie, stehen noch nicht fest.