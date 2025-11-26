Neymars Albtraum geht weiter, als er sich erneut verletzt und 2025 nicht mehr spielen wird

HQ

Die Rückkehr von Neymar Jr. zu seinem ursprünglichen Verein Santos in Brasilien war kein glückliches Wiedersehen, da der ehemalige Star von Barcelona und PSG mit fragwürdigen Leistungen mit und ohne Ball keinen guten sportlichen Rhythmus gefunden hat und immer noch von Verletzungen im Knie gezeichnet ist, das nach der langen Verletzung, die ihn fast ein Jahr lang in Saudi-Arabien außer Gefecht setzte, noch nicht vollständig genesen ist.

Der 33-Jährige verpasste am vergangenen Montag wegen Unbehaglichkeit ein Spiel, und am Mittwoch wurde berichtet, dass er sich eine Meniskusverletzung zuleidet und für den Rest der Brasileirão-Saison, die am 7. Dezember endet, ausfällt.

Es ist ein doppelter Albtraum für Neymar, der von der Bank aus den möglichen Abstieg von Santos sehen wird, der derzeit in der Abstiegszone ist, mit nur noch drei ausstehenden Spielen. Am schlimmsten für ihn ist es, dass es seine Teilnahme bei der Weltmeisterschaft 2026 noch komplizierter macht: Trainer Carlo Ancelotti hat ihn auf der Shortlist, aber Neymar muss beweisen, dass er spielen kann... Und ihm läuft die Zeit davon. Stattdessen erleidet er eine weitere Verletzung, die vierte im Jahr 2025.