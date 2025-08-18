Neymar in Tränen, als Santos zu Hause mit 0:6 verliert und die Fans ihm buchstäblich den Rücken kehren

HQ

Seit seiner Rückkehr zu Santos, dem Klub, mit dem für Neymar Jr. alles begann, waren die Fans größtenteils unzufrieden und beschwerten sich über die Star-Einstellung auf und neben dem Platz. Aber er hat gestern Abend wohl den Tiefpunkt erreicht, in einem der vielleicht schlimmsten Momente seiner Karriere, als er auf dem Spielfeld weinte, hilflos, unfähig, eine 0:6-Niederlage gegen Vasco de Gama im Brasileirao zu Hause zu verhindern.

Durch die Niederlage liegt Santos zwei Punkte über der Abstiegszone und bedeutete, dass Trainer Cleber Xavier Stunden nach dem Spiel entlassen wurde. Fünf der sechs Tore fielen innerhalb von zehn Minuten, darunter zwei Tore des ehemaligen Inter-, Barcelona-, Liverpool-, Bayern- und Aston-Villa-Spielers Philippe Coutinho.

Fans, die live im Stadion zusahen, wandten sich Berichten zufolge vom Spiel ab, um gegen das Spiel zu protestieren. Und Neymar sagte, die Fans hätten "jedes Recht zu protestieren, natürlich ohne Gewalt anzuwenden", auch wenn "sie fluchen und beleidigen wollen, haben sie ihr Recht", sagte er (via BBC Sport).

Neymar fügte hinzu, dass er "noch nie in seinem Leben so etwas gefühlt hat" und die Tränen vor Wut kamen. "Leider kann ich nicht in jeder Hinsicht helfen." Aber nach 21 Spielen und nur sechs Toren und drei Vorlagen seit seiner Rückkehr werden die Fans müde, wenn sie sehen, dass Santos wieder kurz vor dem Abstieg steht, nachdem er letztes Jahr zum ersten Mal in der Geschichte in der zweiten Liga verbracht hat.