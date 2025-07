Neymars Blamage mit Santos: Er feierte ein Tor, das keines war, und stritt sich mit einem Fan

HQ

Die Rückkehr von Neymar Jr. zu Santos, seinem ursprünglichen Verein, bevor er beim FC Barcelona unterschrieben hat, ist alles andere als schön. Der Star hat es versäumt, Eindruck zu hinterlassen und Santos in die Abstiegszone zu stürzen, und die Fans sind es leid, dass er mehr Kontroversen als Tore zu bringen scheint. Das letzte Mal gab es gestern Abend, bei einer 1:2-Niederlage gegen Sport Club Internacional.

Seine Qual begann, als er ein Tor, das die Torlinie nicht überquert hatte, mit Nachdruck bejubelte. Er fing an zu jubeln, ohne zu überprüfen, ob der Ball vollständig eingedrungen war, und wurde in letzter Sekunde vom Torhüter gestoppt.

"Dieser Typ respektiert die eigenen Fans von Santos nicht. Ehrlich gesagt, mag er ein Star sein, aber so ein Typ vergiftet nur die Mannschaft und wird am Ende Santos versenken", sagte Fan Luan Rodrigo auf X.

Kurz darauf lieferte er sich einen hitzigen Streit mit einem Fan, der das Spiel verfolgte. Auf X scherzt LucasManetta, dass er einen Wutanfall mehr hat, als er im Jahr 2025 Tore erzielt. Seit er im Februar 2025 zu Santos kam und eine 16-monatige Torflaute mit einem Elfmeter beendete, hat er in 15 Einsätzen nur fünf Tore erzielt, nur eines in der Liga.

Laut EFE forderte der Fan, dass er "das Trikot ehrt", während Neymar antwortete, dass er auf dem Platz "alles gibt". Und am vergangenen Samstag provozierte Neymar die Fans des Aufsteigers und bescheideneren Klubs Mirassol: Er zeigte auf sein Santos-Wappen, hob den Zeigefinger an den Mund und forderte die Menge auf, still zu sein. Santos verlor das Spiel.