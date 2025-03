Kontroverse in Brasilien nach Santos' Ausscheiden aus Paulistão: Neymar musste wegen Schmerzen auf die Bank... aber er feierte an Karneval

HQ

Neymar begeisterte seine Fans in Santos, mit einer sehr guten Rückkehr zu seiner ursprünglichen Mannschaft und wichtigen Toren und Vorlagen, die es ihnen ermöglichten, das Paulista-Halbfinale zu erreichen, und ganz Brasilien, da er nächste Woche nach 16-monatiger Abwesenheit für zwei Spiele (darunter gegen Argentinien) in die Canarinha berufen wurde.

Am vergangenen Wochenende waren die Santos-Fans jedoch nicht glücklich, da Neymar die gesamte Partie gegen Corinthians auf der Bank saß und mit einer Niederlage endete: 1:2, Santos scheidet aus und Neymar, der am 30. Juni seinen Vertrag bei Santos beendet, wird in dieser zweiten und kurzen Amtszeit beim brasilianischen Klub keinen Titel gewinnen können.

Warum hat Neymar nicht gespielt? Im vorherigen Spiel, im Viertelfinale gegen Red Bull Bragantino, musste Neymar mit Schmerzen im linken Oberschenkel ausgewechselt werden. Es war keine Verletzung, aber aufgrund einiger Beschwerden - und der Tatsache, dass er nächste Woche für Brasilien nominiert worden war, für zwei wichtige Spiele für das ganze Land angesichts der fragilen Position in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 - entschied sich Santos' Trainer, der Portugiese Pedro Caixinha, ihn auf die Bank zu setzen, um ihm Zeit zur Genesung zu geben, da er wusste, wie verletzungsanfällig der 33-jährige Spieler ist. Eine taktische Entscheidung, um die Gesundheit des Spielers und seine Verfügbarkeit kurzfristig zu sichern, die ihn teuer zu stehen kam.

Und die Situation verschärfte sich, weil Neymar trotz Schmerzen Bilder postete, auf denen er mit seinem Partner und anderen Teamkollegen im Karneval feierte, was von den Fans kritisiert wurde, die sein Engagement in Frage stellten (wie dieser Beitrag, der Bilder von Neymar zeigt, wie er mit dem Zitat "Neymar hebt gegen Corinthins hervor" tanzt. Es wurde jedoch auch berichtet, dass Neymar mit der Entscheidung von Caixinha, ihn am Tag des Halbfinales auf die Bank zu setzen, nicht einverstanden war.