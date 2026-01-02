Neymar bleibt das gesamte Jahr 2026 in Santos, um "die verbleibenden Träume meiner Karriere zu erfüllen".

HQ

Neymar Jr. kehrte 2025 zu seinem ursprünglichen Verein Santos zurück und wird dort das gesamte Jahr 2026 bleiben. Anfangs klang es nach einer kurzen Pause seiner Karriere, mit der Hoffnung, 2026 nach dem Albtraum Saudi-Arabiens wieder in den Elitefußball zurückzukommen, doch der 33-jährige brasilianische Stürmer hatte aufgrund von Verletzungen nicht viel Regelmäßigkeit beim Verein.

Sein Jahr bei Santos war nicht das beste, da der Verein im Brasileirão an einem Faden hing und es einige Meinungsverschiedenheiten zwischen Neymar und den Fans gab, die mit seinen Leistungen unzufrieden waren. Am Ende der Saison half Neymar dem Klub jedoch, den Abstieg zu vermeiden, darunter ein Hattrick, und nun hat der ehemalige Barcelona- und PSG-Star eine Vertragsverlängerung bis Dezember 2026 unterschrieben.

"Hier möchte ich die verbleibenden Träume meiner Karriere erfüllen", sagte Neymar, der weiß, dass er in Santos mehr Regelmäßigkeit finden wird als bei anderen Vereinen, mit dem ultimativen Ziel, nach seiner Genesung von der Operation am linken Knie in Carlo Ancelottis Liste für die Weltmeisterschaft 2026 aufgenommen zu werden.