Neymar Jr. ist fest entschlossen, sich seinen Platz im brasilianischen Kader für die Weltmeisterschaft 2026 zu sichern, und möchte Santos nicht mit einer bitteren Note zurücklassen. Obwohl er kürzlich eine weitere Knieverletzung erlitt, durfte er mit Schutz spielen, und am Mittwoch erzielte er seinen ersten Hattrick seit drei Jahren, Rhree-Tore in 17 Minuten (ein Elfmeter) gegen Juventude, 0:3. Das letzte Mal, dass er drei Tore in einem Spiel erzielte, war im April 2022 für PSG.

Dieses Spiel, am vorletzten Spieltag der Brasileirão (gewonnen von Flamengo), bringt Santos zwei Punkte über die Abstiegszone. Ein Unentschieden am Sonntag gegen Cruzeiro reicht aus, um sie vor dem Abstieg zu retten (über EFE).

Auf die Frage, ob es sein letztes Spiel gegen Santos sein werde (wo er zwischen 2009 und 2013 spielte, vor Barcelona, und dieses Jahr zurückkehrte), sagte er, dass er es nicht wisse. Es gab Gerüchte über einen Wechsel zu Inter Miami, wo er sich wieder mit seinem ehemaligen Barça-Teamkollegen Leo Messi zusammenfinden würde, doch der MLS-Klub scheint ihn abgelehnt zu haben.

Seine Zukunft ist ungewiss, aber Neymars Priorität ist es, weiterzuspielen, um Carlo Ancelotti zu überzeugen, ihn für die Weltmeisterschaft 2026 zu rufen: Seit Oktober 2023 hat er nicht mehr für Brasilien gespielt.