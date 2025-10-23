Neun Rookies werden beim FP1 des Großen Preises von Mexiko ihr Debüt geben

HQ

Der Große Preis von Mexiko findet an diesem Wochenende in einer unerwartet spannenden Schlussphase der Saison statt, aber abgesehen vom Kampf zwischen Verstappen und McLaren (der in Austin etwas schmutzig wurde) wird es für neun Rookies die Chance sein, im 1. Freien Training das Steuer der Formel 1 zu übernehmen. Neun Rookies werden am Freitag am Training teilnehmen.

Es läuft auf die obligatorische FIA-Regel hinaus, dass jedes Team während der Trainingssitzungen zweimal pro Saison einen seiner Fahrersitze mit einem Rookie tauscht, damit diese jungen Fahrer echte Erfahrungen auf den Formel-1-Strecken sammeln können. Nach offizieller Definition ist ein Rookie jemand, der weniger als zwei Grand-Prix-Starts absolviert hat.

Viele Teams haben sich für Mexiko entschieden, um ihren Rookies eine Chance zu geben. Der Grund dafür ist, dass die bevorstehenden Grand Prix in Brasilien und Katar Sprintrennen haben, was bedeutet, dass die Teams wollen, dass ihre Hauptfahrer so viel Erfahrung wie möglich haben. Das hat zur Folge, dass es an diesem Freitag neun Rookies geben wird: einer aus jedem Team außer Sauber.



McLaren: Pato O'Ward ersetzt Lando Norris oder Oscar Piastri



Mercedes: Fred Vesti ersetzt George Russell



Ferrari: Antonio Fuoco ersetzt Lewis Hamilton



Red Bull: Arvid Lindblad ersetzt Yuki Tsunoda



Williams: Luke Browning ersetzt Carlos Sainz



Aston Martin: Jak Crawford ersetzt Lance Stroll



Haas: Ryo Hirakawa ersetzt Ollie Bearman



Racing Bulls: Ayumu Iwasa ersetzt Liam Lawson



Alpine: Paul Aron ersetzt Pierre Gasly

