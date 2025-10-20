Max Verstappen droht McLaren nach Sieg beim Großen Preis der USA: "Die Chance ist da"

HQ

Was vor ein paar Runden noch undenkbar schien, scheint jetzt eine reale Möglichkeit zu sein. Max Verstappens Schwung, der drei der vier Formel-1-Grand-Prix gewann und die McLaren-Fahrer Oscar Piastri und Lando Norris in diesen vier Rennen verdrängte, bedeutet, dass der Kampf um den Formel-1-Titel 2025 in den verbleibenden fünf Rennen sehr eng werden könnte.

In den Vereinigten Staaten gewann Verstappen das Sprintrennen, die Pole Position und den Grand Prix. Lando Norris, immer noch Zweiter in der Gesamtwertung, wurde Zweiter, und Charles Leclerc wurde Dritter, was das dritte Podium für Ferrari seit dem GP von Belgien im Juli vor sechs Rennen bedeutete.

Die Saison wurde von Oscar Piastri und Lando Norris dominiert. Aber Verstappens Siegesserie und die wachsende Zahl von Teamfehlern bei McLaren, wie Norris, der in Indonesien mit Piastri zusammenstieß, und dann Piastri, der am letzten Samstag im Sprintrennen mit Norris zusammenstieß und sie aus dem Rennen warf, bedeutet, dass Verstappen eine Lücke zur Führung (Piastri) geschlossen hat, die nach dem Großen Preis der Niederlande bis zu 104 Punkte betrug. vor vier Rennen, nach dem Großen Preis der USA waren es nur noch 40. Und es sind noch fünf Rennen zu fahren...

Formel 1 2025: Top Drei nach dem Großen Preis der USA



Oscar Piastri: 346 Punkte

Lando Norris: 332 Punkte

Max Verstappen: 306 Punkte



Jetzt scheint ein Sieg für einen der drei möglich, aber Verstappen, obwohl Dritter, scheint im besten Moment zu sein und hat zum ersten Mal zugegeben, dass es eine echte Möglichkeit gibt, nachdem er zuvor darüber gescherzt hatte: "Die Chance ist da. Wir müssen einfach versuchen, diese Wochenenden bis zum Ende des Jahres zu liefern, also ja, wir werden zumindest alles versuchen, was wir können. Es ist aufregend und ich bin einfach bis zum Ende sehr aufgeregt."

"Wir wissen, dass wir bis zum Ende der Saison perfekt sein müssen, um eine Chance zu haben, aber wir werden es versuchen, und wenn uns das gelingt, ist das natürlich fantastisch. Wenn nicht, haben wir bis zum Schluss alles versucht, was wir konnten, und wir haben es spannend gehalten. Das ist der Spirit für uns. Das ist positiver Druck", sagte der Niederländer und gab zu, dass er keinen Stress verspürt habe.

Die Formel-1-Saison wird an diesem Wochenende mit dem Großen Preis von Mexiko fortgesetzt, einem Rennen, das Verstappen bereits fünfmal gewonnen hat.

Wenn Sie auf jemanden wetten müssten, wer wird Ihrer Meinung nach dieses Jahr die Formel 1 gewinnen? Glaubst du, dass es Veränderungen geben wird, wie zum Beispiel, dass Norris Piastri überholt oder Verstappen beide überholt?