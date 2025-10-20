Red Bull wird mit einer Geldstrafe von 50.000 Euro belegt, weil es Startmarkierungen für Lando Norris entfernt hat

HQ

Red Bull holte am vergangenen Wochenende einen großen Sieg beim Großen Preis der Vereinigten Staaten, als Max Verstappen das Sprintrennen, die Pole-Position und den Grand Prix gewann und McLaren gefährlich nahe kam, aber auch einen Rückschlag erlitt und wegen Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften mit einer Geldstrafe von 50.000 Euro belegt wurde. Es betraf weder Verstappen noch Teamkollege Yuki Tsunoda, also keine Punktabzüge, sondern nur eine Geldstrafe für das Team.

Die Sanktion erfolgte, weil ein Mitglied des technischen Personals von Red Bull die Startaufstellung betreten hatte, nachdem diese freigegeben worden war, und diese Person aus offensichtlichen Sicherheitsgründen nicht auf die Streckenposten hörte, die ihn aufforderten, den Bereich zu verlassen. "Die Behinderung oder Verzögerung des Schließens der Tore vor dem Rennstart muss als unsichere Handlung angesehen werden und ist daher eine erhebliche Strafe für das Team gerechtfertigt", so die Stewards.

Der Grund, warum diese Person zu diesem Zeitpunkt in der Startaufstellung stand, war offenbar, dass sie einen Streifen Klebeband entfernt hatte, der in der Startaufstellung klebte und dem rivalisierenden Fahrer Lando Norris für McLaren geholfen hätte, sein Auto besser in seiner Startaufstellung zu positionieren.

Ein kluger Trick, der von der FIA nicht bestraft wird, obwohl Red Bull die klare Absicht hat, die Arbeit von McLaren zu manipulieren. Diese Markierungen mit Klebeband im Raster werden von den Fahrern als Referenzpunkte verwendet, um ihre Positionen zu optimieren, da die Sicht aus dem Cockpit sehr eingeschränkt ist. Genauso wie die FIA die Verwendung nicht verbietet, bestraft die FIA keine Teams, die sie absichtlich entfernen.

Die Strafe war also nur darauf zurückzuführen, dass dieser Mitarbeiter von Red Bull, ob freiwillig oder nicht, nicht auf die Streckenposten hörte und in die Startaufstellung ging, um seine Leistung zu erbringen, als die Tore geschlossen waren. "Um eine Wiederholung zu verhindern, wird ein Teil der Geldstrafe ausgesetzt", fügte die FIA hinzu, so dass Red Bull nur 25.000 Euro zahlen wird, wenn sie am Ende der Saison keinen weiteren Verstoß begehen.