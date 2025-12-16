Neue Details zur Rückkehr von Honda in die Formel 1 mit Aston Martin

HQ

Aston Martin möchte Jahre der Bedeutungslosigkeit in der Formel 1 hinter sich lassen und hofft, dass 2026 ein großartiges Jahr wird, wobei man auf das Talent des erfahrenen Fernando Alonso, die Expertise des Ingenieurs Adrian Newey (kürzlich zum Teamchef befördert) und die neuen Motoren, die Honda exklusiv für sie entwickeln wird, setzt.

Das japanische Unternehmen arbeitete früher mit Red Bull zusammen und lieferte die Motoren für Max Verstappens Siegerautos, kündigte jedoch an, sich langsam aus der Formel 1 zurückzuziehen, um sich auf klimaneutrale Technologien zu konzentrieren, und ihre Partnerschaft endete 2025. Später unterzeichneten sie jedoch eine Vereinbarung mit Aston Martin, um an Motoren mit den neuen Regeln im Sport zu arbeiten, wobei Fahrzeuge zu 50 % Verbrennungsmotor und zu 50 % Elektroantrieb betrieben werden – eine der größten Veränderungen in der Geschichte der Formel 1. Die vollständige Enthüllung der Antriebseinheit wird am 20. Januar 2026 in Tokio stattfinden.

"Bei dieser Veranstaltung werden wir die Ambitionen des Honda und des Aston Martin Aramco Formel-1-Teams vorstellen, während wir uns der Herausforderung stellen, in der F1 anzutreten, dem Höhepunkt des Motorsports. Wir werden außerdem die neuen Vorschriften erklären und unsere neue Antriebseinheit für die kommende Saison vorstellen", Honda sai. "2026 markiert den Beginn der neuen Ära von Honda in der Formel 1, nachdem sie erstmals 1964 eingestiegen sind. Seitdem hat sich Honda als einer der erfolgreichsten Motorenhersteller in der Geschichte des Sports etabliert."

Koji Watanabe, Präsident von Honda, sagte, dass dies eine langfristige Zusammenarbeit sei und sie "das Potenzial haben, in der Formel 1 erfolgreich zu sein, nicht nur 2026, sondern auch 2027, 28 und darüber hinaus. Wir stehen am Vorabend von etwas ganz Besonderem."

