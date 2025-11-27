Adrian Newey wurde zum Teamchef bei Aston Martin befördert und ersetzte Andy Cowell

HQ

Aston Martin hat einen neuen Teamchef: Adrian Newey. Die Gerüchte, dass das Team seinen Chef Andy Cowell (der erst im Sommer 2024 ernannt wurde) wegen seiner Meinungsverschiedenheiten mit dem technischen Direktor Newey absetzen wollte, waren teilweise wahr: Es gab einen Führungswechsel, jedoch nicht mit dem ehemaligen Red-Bull-Chef Christian Horner (mit Vorwürfen wegen Misshandlung gegen ihn).

Stattdessen wurde Adrian Newey selbst zum Teamchef befördert: der legendäre Ingenieur, dessen Autos 14 Fahrertitel und 12 Konstrukteurstitel gewonnen haben und 2024 vom Aston-Martin-Besitzer Lawrence Stroll eingestellt wurde, obwohl er aufgrund seines früheren Vertrags mit Red Bull rechtlich erst im März 2025 arbeiten durfte.

Andy Cowell wird das Team jedoch nicht verlassen und stattdessen Chief Strategy Officer werden. Aston Martin sagt, die Änderung der Führungsstruktur sei darauf ausgelegt, sich auf die "individuellen Stärken und Expertise von Newey und Cowell zu konzentrieren und so die organisatorische Effizienz sicherzustellen".

"In den letzten neun Monaten habe ich großes individuelles Talent in unserem Team gesehen", sagte Newey. "Ich freue mich darauf, diese zusätzliche Rolle zu übernehmen, während wir uns in die bestmögliche Position bringen, um 2026 zu konkurrieren, wo wir eine völlig neue Position mit Aston Martin als Werksteam begegnen werden, kombiniert mit der erheblichen Herausforderung durch die neuen Vorschriften."

Newey wird bald Gegenstand eines Dokumentarfilms sein, produziert von Ben Affleck und Matt Damon, der seine Zeit bei Aston Martin und seine Versuche, daraus ein meisterschaftliches Team zu machen, dokumentiert. Jetzt hat der Film eine neue Wendung in der Handlung...