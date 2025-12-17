Nächsten Monat wird es weitere Neuigkeiten über NBA Europe geben, deutet Adam Silver an

HQ

Der Januar 2026 wird ein Schlüsselmonat in der Entwicklung von NBA Europe, der neuen NBA-Liga (anders als die nordamerikanische Liga), die bestehende Teams (Vereine wie Real Madrid, FC Barcelona, Bayern München, Fenerbahçe oder Galatasaray werden seit Jahren beherbergen) und neue Franchises in großen europäischen Städten ohne große Teams umfassen wird. Wie London oder Manchester.

In einer Pressekonferenz vor dem NBA-Cup-Finale am Dienstag (Mittwochabend Europazeit, wo die New York Knicks die San Antonio Spurs besiegten), sagte NBA-Kommissar Adam Silver, dass er erwartet, dass Januar 2026 ein Monat sein wird, in dem die Gespräche "auf die nächste Stufe" gehen.

Die NBA wird nächsten Monat nach Berlin und London reisen, wo Orlando Magic und Memphis Grizzlies zwei reguläre Saisonspiele bestreiten werden. Silver wird dieses Zeitfenster nutzen, um "das jetzt auf die nächste Stufe zu heben und gezieltere Gespräche zu führen", sagte Silver gegenüber Amazon Prime Video.

"Wir könnten sagen: 'Okay, du hast gesagt, du bist interessiert, genau für welchen Markt interessierst du dich? Wie würden Sie ein Team führen? Würdest du in einem bestehenden Veranstaltungsort spielen? Würdest du eine neue Arena bauen?' Da sind wir."

"Ich würde sagen, wir werfen gerade ein sehr, sehr breites Netz aus und sagen im Grunde jedem, der interessiert ist: Kommt zu unseren Bankern, erklärt uns, warum ihr interessiert seid, wie ihr die Chance sieht, welche Ressourcen ihr für die Eröffnung eines Teams einsetzen würdet, und dann nehmen wir all diese Informationen zurück. Und dann, denke ich, werden wir irgendwann Ende Januar oder im Januar in der Lage sein, ernsthaftere Gespräche mit den Interessierten zu führen."

Sind Sie begeistert von der Möglichkeit einer NBA Europe? Wenn alles gut läuft, könnte die Saison 2027/28 beginnen...