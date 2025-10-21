NBA-Chef erklärt, warum sie eine NBA-Europa-Liga planen, "nicht in erster Linie kommerziell"

HQ

Die neue NBA-Saison beginnt am Mittwoch, und Mark Tatum, stellvertretender Kommissar der NBA, sprach mit den Medien über viele Themen, darunter die Ankunft der Basketball-Liga in Europa, etwas, das er bestätigt, dass es "in zwei Jahren" passieren wird, wenn alles wie geplant läuft.

Dies würde die Schaffung einer neuen Liga bedeuten, mit neu geschaffenen Mannschaften, bestehenden europäischen Vereinen, die sich über die Champions League der FIBA qualifizieren könnten, und "vielleicht gibt es einige Fußballvereine, die keine Basketballmannschaft haben, aber in eine Basketballmannschaft investieren wollen". Details sind im Moment noch unklar, und die Pläne könnten sich ändern und anpassen, da die NBA mit Klubs (wie Real Madrid, Barcelona, Galatasaray oder Fenerbahçe), der FIBA und der EuroLeague spricht. Er erklärte jedoch, warum sie es machen.

"Der Grund, warum wir das tun, ist nicht in erster Linie kommerzieller Natur. Basketball ist die Sportart Nr. 2 in Europa, und in der EuroLeague gibt es keine festen Franchises in Großbritannien, Paris, Rom oder Berlin. Die Liga steht nicht allen Klubs in Europa offen, und wir wollen allen Fans den bestmöglichen Service bieten", sagte Tatum (via Eurohoops). "Wenn sie die richtigen Partner finden, werden sie mehr Geld in den Sport investieren und nicht nur in die Liga, sondern auch in Akademien und Arenen, und das wird mehr Ressourcen in den Basketballsport bringen."

Tatum bestätigt auch, dass die "Phase Eins" 10 oder 12 Städte umfassen würde, "hauptsächlich Großbritannien, Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, vielleicht die Türkei, vielleicht Griechenland für Franchises". Sind Sie gespannt auf eine potenzielle, jetzt sehr wahrscheinliche NBA-Liga in Europa?