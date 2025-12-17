Die New York Knicks schlagen die San Antonio Spurs im NBA-Cup-Finale in Las Vegas

HQ

Die New York Knicks besiegten die San Antonio Spurs im NBA-Cup-Finale am Dienstagabend (Mittwochmorgen in Europa) mit 124:113. Die T-Mobile Arena in Las Vegas war Zeuge der dritten Ausgabe des NBA Cup, in der drei verschiedene Meister antraten: Los Angeles Lakers 2023 und Milwaukee Bucks 2024.

Jalen Brunson, Guard der Knicks, wurde zum MVP des Finales gewählt und folgte damit 2023 LeBron James nach, und Giannis Antetokounmpo 2024 widmete seine Auszeichnungen seinen Teamkollegen, insbesondere OG Anunoby, Tyler Kolek, Jordan Clarkson und Mitchell Robinson, da es die gemeinsame Leistung war, die ihnen den Sieg einbrachte.

Die traurige Nachricht ist, dass Victor Wembanyama, Star der Spurs, sagte, seine Großmutter sei am Dienstag gestorben und habe in der Vorkonferenz geweint. Der französische Spieler begann auf der Bank, erholte sich noch von einer Wadenverletzung, die ihn zwölf Monate lang ausfiel, und es war keine seiner besten Leistungen.

Wie wichtig ist der NBA Cup für die "echten" Play-offs?

Basierend auf den Zuschauerzahlen scheint der NBA Cup an Popularität zu gewinnen. Dieses Mini-Turnier zur Saisonmitte (wobei jedes Spiel außer dem Endspiel zählt für die reguläre Saison), das ausschließlich zur Ausbuh-Quoten im NFL-Saisonende ins Leben gerufen wurde, ist natürlich nur ein Ergäbe für die Play-offs und die Playoffs später im Frühjahr.

Und bisher hatten die beiden Teams, die im Frühjahr den NBA Cup gewonnen hatten, in den Play-offs nicht allzu viel Erfolg gehabt: Sowohl die Los Angeles Lakers als auch die Milwaukee Bucks schieden in der ersten Runde in den Jahren ihres NBA Cup-Gewinns aus.

Unterdessen erreichten die NBA-Cup-Vizemeister später in der Saison das NBA-Finale: Die Indiana Pacers, Zweitplatzierte des Cups 2023, waren später Finalisten der NBA-Finals 2024, und Oklahoma City Thunder, die im Dezember 2024 das NBA-Cup-Finale verloren hatten, gewannen 2025 die NBA-Finals.