Nachdem ein Brand ihr Stadion zerstört hat, erhält der finnische Verein FC Haka Unterstützung sogar von seinen "schlimmsten Rivalen"

HQ

Letzte Woche wurde ein Fußballstadion in Finnland von einem Brand zerstört. Eine Tribüne und ein Teil des Spielfelds wurden zerstört, sodass die Anlage unbrauchbar wurde. Es war das Tehtaan kenttä-Stadion für den FC Haka, einen Verein im kleinen Dorf Valkeakoski mit etwa 21.000 Einwohnern, der es jedoch geschafft hat, die finnische Liga mit neun Mannschaften und den finnischen Pokal zwölf Mal zu gewinnen (wobei die jüngsten Siege 2004 bzw. 2005 waren).

Das Feuer, wie die Polizei feststellte, wurde von drei Jugendlichen unter 15 Jahren gelegt und ereignete sich zwei Monate nach dem Abstieg des Vereins in die Veikkausliiga, also die zweite Liga. Das Feuer hat den angeschlagenen Klub zusätzlich finanziell belastet, aber Marko Laaksonen, Vorsitzender des Vereins, ist erleichtert zu sehen, dass sie Unterstützung aus der gesamten finnischen Fußballgemeinschaft erhalten haben, sogar aus rivalisierenden Vereinen.

"Die gesamte finnische Fußballgemeinschaft unterstützt uns auf eine Weise, die wir uns nie hätten vorstellen können", sagte Laaksonen gegenüber The Athletic. "Wir sind sehr am Boden zerstört. Es ist so tragisch, das eigene Stadion brennen zu sehen, aber wenn wir all die Unterstützung der breiteren Gemeinschaft um uns herum gehört und gesehen haben, gibt das auch Hoffnung."

Der Verein startete eine Benefizkampagne, und andere Vereine sowie finnische Spieler unterstützen sie. Zum Beispiel schicken einige finnische Spieler, darunter auch solche, die im Ausland spielen, signierte Trikots, die der Verein verkaufen wird, um Geld zu sammeln. Dazu gehören der ehemalige Bayer-Leverkusen-Stürmer Joel Pohjanpalo und der ehemalige Fulham-Torwart Jesse Joronen.

Sogar rivalisierende Vereine: "Unsere schlimmsten Rivalen und diejenigen, mit denen wir konkurrieren, unterstützen uns und schicken uns Trikots zum Verkauf oder laufen auf andere Weise, um unsere Spendensammlung zu nutzen, um den Club wieder auf Kurs zu bringen." Einer von ihnen ist Kuopion Palloseura (KuPS), das an der UEFA Conference League teilnimmt und dessen CEO Tomi Erola sagte, dass "es sehr traurig für unsere Gemeinschaft ist" und trotz sportlicher Rivalität das Personal sehr gut kennt.

Zweiter Brand im finnischen Fußball innerhalb eines Jahres

Dies ist das zweite Mal, dass Hakas Stadion von einem Brand betroffen ist: Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich 1994. Und im vergangenen Jahr erlitt ein weiterer finnischer Top-Fußballverein, IF Gnistan, einen Brand, der die Haupttribüne, die Umkleideräume und andere Einrichtungen zerstörte.

"Diese 90 Minuten, in denen wir im Feld gegeneinander antreten, sind wir Feinde. Aber außerhalb der Spiele ziehen wir am selben Seil und sind gemeinsam für den finnischen Fußball", sagte der Haka-Fanvertreter Mikko Aaltonen. "Ich bin ziemlich stolz auf das, was in Finnland und in der finnischen Fußballgemeinschaft passiert."