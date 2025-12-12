Drei Jugendliche setzten ein Fußballstadion in Finnland in Brand, nachdem der Verein abgestiegen war

HQ

Das Stadion des finnischen Fußballvereins FC Haka wurde letzten Sonntag bei einem Brand zerstört, zwei Monate nachdem der Verein in die zweite Liga des finnischen Fußballs abgestiegen war. Wie der lokale Sender YLE berichtete, war das Feuer laut polizeilichen Feststellungen vorsätzlich.

Alle drei Verdächtigen sind unter 15 Jahre alt, und einer von ihnen hat der Polizei zugegeben, dass sie einen Gegenstand in Brand gesetzt haben, der das Feuer auslöste, das die Holztribüne und einen Teil des Kunstplatzes des 3.516 Sitzplätze fassenden Stadions namens Tehtaan kenttä zerstörte.

Der FC Haka, eines der besten Teams Finnlands, gewann zuletzt 2005 einen großen Titel

Der FC Haka, mit Sitz in Valkeakoski, ist einer der am meisten dekorierten Vereine Finnlands und hat neun Meisterschaften und zwölf finnische Pokale gewonnen. Sie gewannen die Liga zuletzt 2004 und stiegen mehrfach ab, zuletzt 2019, als sie die Ykkönen, also die zweite Liga, gewannen (jetzt dritte Division nach der Schaffung einer neuen zweitklassigen Liga 2022, der Ykkösliiga, wo sie 2026 antreten werden).

Das Feuer zerstörte den größeren Stand nicht. Der Verein hat eine Spendenaktion gestartet, um ihnen beim Wiederaufbau der Tribüne und des Kunstplatzes vor der nächsten Ausgabe der Veikkausliiga, die von Frühling bis Herbst stattfindet, zu unterstützen.