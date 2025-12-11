Gamereactor

Conference League-Tabelle vor dem letzten Spieltag und die Teams qualifizierten sich mathematisch für die K.-o.-Runde

Acht Teams haben sich für die nächste Runde des Wettbewerbs qualifiziert, etwa über die letzten 16 oder Play-offs.

HQ

Der vorletzte Spieltag der UEFA Conference League ist beendet, sodass acht Teams sich für die nächste Runde des Wettbewerbs bestätigt haben. Die acht besten Teams der Ligaphase, Teams mit 10 bis 13 Punkten, wissen mit Sicherheit, dass sie unter den Top 24 landen werden. Und Crystal Palace und Fiorentina, die als Favoriten gelten, gehören nicht dazu...

Conference-League-Teams haben sich für das Achtelfinale oder die Play-offs bestätigt: Straßburg, Shaktar Donezk, Rakow Czestochowa, AEK Athen, Samsunspor, Sparta Prag, Rayo Vallecano, Mainz 05
Conference-League-Teams ausgeschieden: Dynamo Kiew, Hacken, Legia Warschau, Slovan Bratislava, Hamrun Spartans, Aberdeen, Shelbourne, Shamrock Rovers, Rapid Wien

Nun wird es darum gehen, dass sie unter den Top 8 bleiben, was ihnen ermöglicht, die K.-o.-Playoffs zu verpassen und direkt ins Achtelfinale einzuziehen, mit Heimvorteil. Teams, die zwischen 9 und 24 platzieren, müssen an einem K.-o.-Playoff teilnehmen, das nach einem Unentschieden am 16. Januar entschieden wird und zwischen dem 19. und 26. Februar stattfindet.

Tabelle der Conference League nach Spieltag 5


  1. Straßburg: 13 Punkte

  2. Shakhtar Donezk: 12 Punkte

  3. Raków Częstochowa: 11 Punkte

  4. AEK Athen: 10 Punkte

  5. Samsunspor: 10 Punkte

  6. Sparta Prag: 10 Punkte

  7. Rayo Vallecano: 10 Punkte

  8. Mainz 05: 10 Punkte

  9. Crystal Palace: 9 Punkte

  10. AEK Larnaca: 9 Punkte

  11. Fiorentina: 9 Punkte

  12. Celje: 9 Punkte

  13. AZ Alkmaar: 9 Punkte

  14. Rijeka: 8 Punkte

  15. Omonia: 8 Punkte

  16. Lausanne-Sport: 8 Punkte

  17. Noah: 8 Punkte

  18. Jagiellonie: 8 Punkte

  19. Drita: 8 Punkte

  20. Lech Poznań: 7 Punkte

  21. Shkëndija: 7 Punkte

  22. Sigma Olomouc: 7 Punkte

  23. Universitatea Craiov: 7 Punkte

  24. Lincoln Red Imps: 7 Punkte

  25. KuPS: 6 Punkte

  26. Zrinjski Mostar: 6 Punkte

  27. Breiðablik: 5 Punkte

  28. Dynamo Kiew: 3 Punkte

  29. BK Häcken: 3 Punkte

  30. Legia Warschau: 3 Punkte

  31. Slovan Bratislava: 3 Punkte

  32. Hamrun Spartans: 3 Punkte

  33. Aberdeen: 2 Punkte

  34. Shelbourne: 1 Punkt

  35. Shamrock Rovers: 1 Punkt

  36. Rapid Wien: 0 Punkte

Die UEFA Conference League beendete die Ligaphase nächste Woche am Donnerstag, den 18. Dezember, mit allen Spielen um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 GMT. Verfolgst du diese Saison die Conference League?

