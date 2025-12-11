Conference League-Tabelle vor dem letzten Spieltag und die Teams qualifizierten sich mathematisch für die K.-o.-Runde
Acht Teams haben sich für die nächste Runde des Wettbewerbs qualifiziert, etwa über die letzten 16 oder Play-offs.
Der vorletzte Spieltag der UEFA Conference League ist beendet, sodass acht Teams sich für die nächste Runde des Wettbewerbs bestätigt haben. Die acht besten Teams der Ligaphase, Teams mit 10 bis 13 Punkten, wissen mit Sicherheit, dass sie unter den Top 24 landen werden. Und Crystal Palace und Fiorentina, die als Favoriten gelten, gehören nicht dazu...
Conference-League-Teams haben sich für das Achtelfinale oder die Play-offs bestätigt: Straßburg, Shaktar Donezk, Rakow Czestochowa, AEK Athen, Samsunspor, Sparta Prag, Rayo Vallecano, Mainz 05
Conference-League-Teams ausgeschieden: Dynamo Kiew, Hacken, Legia Warschau, Slovan Bratislava, Hamrun Spartans, Aberdeen, Shelbourne, Shamrock Rovers, Rapid Wien
Nun wird es darum gehen, dass sie unter den Top 8 bleiben, was ihnen ermöglicht, die K.-o.-Playoffs zu verpassen und direkt ins Achtelfinale einzuziehen, mit Heimvorteil. Teams, die zwischen 9 und 24 platzieren, müssen an einem K.-o.-Playoff teilnehmen, das nach einem Unentschieden am 16. Januar entschieden wird und zwischen dem 19. und 26. Februar stattfindet.
Tabelle der Conference League nach Spieltag 5
- Straßburg: 13 Punkte
- Shakhtar Donezk: 12 Punkte
- Raków Częstochowa: 11 Punkte
- AEK Athen: 10 Punkte
- Samsunspor: 10 Punkte
- Sparta Prag: 10 Punkte
- Rayo Vallecano: 10 Punkte
- Mainz 05: 10 Punkte
- Crystal Palace: 9 Punkte
- AEK Larnaca: 9 Punkte
- Fiorentina: 9 Punkte
- Celje: 9 Punkte
- AZ Alkmaar: 9 Punkte
- Rijeka: 8 Punkte
- Omonia: 8 Punkte
- Lausanne-Sport: 8 Punkte
- Noah: 8 Punkte
- Jagiellonie: 8 Punkte
- Drita: 8 Punkte
- Lech Poznań: 7 Punkte
- Shkëndija: 7 Punkte
- Sigma Olomouc: 7 Punkte
- Universitatea Craiov: 7 Punkte
- Lincoln Red Imps: 7 Punkte
- KuPS: 6 Punkte
- Zrinjski Mostar: 6 Punkte
- Breiðablik: 5 Punkte
- Dynamo Kiew: 3 Punkte
- BK Häcken: 3 Punkte
- Legia Warschau: 3 Punkte
- Slovan Bratislava: 3 Punkte
- Hamrun Spartans: 3 Punkte
- Aberdeen: 2 Punkte
- Shelbourne: 1 Punkt
- Shamrock Rovers: 1 Punkt
- Rapid Wien: 0 Punkte
Die UEFA Conference League beendete die Ligaphase nächste Woche am Donnerstag, den 18. Dezember, mit allen Spielen um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 GMT. Verfolgst du diese Saison die Conference League?