Conference League-Tabelle vor dem letzten Spieltag und die Teams qualifizierten sich mathematisch für die K.-o.-Runde

Der vorletzte Spieltag der UEFA Conference League ist beendet, sodass acht Teams sich für die nächste Runde des Wettbewerbs bestätigt haben. Die acht besten Teams der Ligaphase, Teams mit 10 bis 13 Punkten, wissen mit Sicherheit, dass sie unter den Top 24 landen werden. Und Crystal Palace und Fiorentina, die als Favoriten gelten, gehören nicht dazu...

Conference-League-Teams haben sich für das Achtelfinale oder die Play-offs bestätigt: Straßburg, Shaktar Donezk, Rakow Czestochowa, AEK Athen, Samsunspor, Sparta Prag, Rayo Vallecano, Mainz 05

Conference-League-Teams ausgeschieden: Dynamo Kiew, Hacken, Legia Warschau, Slovan Bratislava, Hamrun Spartans, Aberdeen, Shelbourne, Shamrock Rovers, Rapid Wien

Nun wird es darum gehen, dass sie unter den Top 8 bleiben, was ihnen ermöglicht, die K.-o.-Playoffs zu verpassen und direkt ins Achtelfinale einzuziehen, mit Heimvorteil. Teams, die zwischen 9 und 24 platzieren, müssen an einem K.-o.-Playoff teilnehmen, das nach einem Unentschieden am 16. Januar entschieden wird und zwischen dem 19. und 26. Februar stattfindet.

Tabelle der Conference League nach Spieltag 5



Straßburg: 13 Punkte

Shakhtar Donezk: 12 Punkte

Raków Częstochowa: 11 Punkte

AEK Athen: 10 Punkte

Samsunspor: 10 Punkte

Sparta Prag: 10 Punkte

Rayo Vallecano: 10 Punkte

Mainz 05: 10 Punkte

Crystal Palace: 9 Punkte

AEK Larnaca: 9 Punkte

Fiorentina: 9 Punkte

Celje: 9 Punkte

AZ Alkmaar: 9 Punkte

Rijeka: 8 Punkte

Omonia: 8 Punkte

Lausanne-Sport: 8 Punkte

Noah: 8 Punkte

Jagiellonie: 8 Punkte

Drita: 8 Punkte

Lech Poznań: 7 Punkte

Shkëndija: 7 Punkte

Sigma Olomouc: 7 Punkte

Universitatea Craiov: 7 Punkte

Lincoln Red Imps: 7 Punkte

KuPS: 6 Punkte

Zrinjski Mostar: 6 Punkte

Breiðablik: 5 Punkte

Dynamo Kiew: 3 Punkte

BK Häcken: 3 Punkte

Legia Warschau: 3 Punkte

Slovan Bratislava: 3 Punkte

Hamrun Spartans: 3 Punkte

Aberdeen: 2 Punkte

Shelbourne: 1 Punkt

Shamrock Rovers: 1 Punkt

Rapid Wien: 0 Punkte



Die UEFA Conference League beendete die Ligaphase nächste Woche am Donnerstag, den 18. Dezember, mit allen Spielen um 21:00 Uhr MEZ, 20:00 GMT. Verfolgst du diese Saison die Conference League?