MotoGP-CEO ist offen dafür, Straßenkurse wie in der Formel 1 zu haben, aber Sicherheit steht an erster Stelle

MotoGP, das dieses Jahr von Liberty Media übernommen wurde, demselben Medienunternehmen, das auch die Formel 1 besitzt, könnte in Zukunft auf Straßenkurse vorantreiben, ähnlich wie die Formel 1 es in den letzten Jahren getan hat. Obwohl sie nicht immer von Fahrern und engagierten Fans wegen ihrer nicht immer idealen Layouts geliebt werden, sind Straßenkurse in der Formel 1 immer häufiger geworden, da ihre Besitzer sie sowohl für Besucher als auch für Zuschauer zu Hause für größere Spektakel bieten wollen.

Carmelo Ezpeleta, CEO von Dorna Sports, dem Unternehmen, das seit 1992 die Rechte an MotoGP hält (das von Liberty Media übernommen wurde), besuchte letzten Wochenende den Grand Prix von Las Vegas und sagte gegenüber DAZN Spanien, dass sie offen für Straßenrennen sind, solange es sicher ist (über Motorsport).

"Wir haben kein Problem damit, auf Straßenkursen zu fahren; das Einzige, was wir brauchen, sind Auslaufgebiete, und in Las Vegas ist es schwierig, welche zu haben. Aber es gibt einige F1-Straßenlayouts, die wir nutzen könnten. Für uns ist Sicherheit der wichtigste Aspekt. Seit wir 1992 die Meisterschaft übernommen haben, ist das unser Engagement gegenüber den Fahrern, und wir werden das nicht nachlassen."

In der Formel-1-Saison gab es dieses Jahr sechs Stadtkurse: Melbourne, Dschidda, Baku, Monaco, Singapur und Las Vegas, dazu zwei halburbane Strecken (Montreal und Miami) und zwei Strecken, die auf festen Strecken innerhalb einer Stadt (Mexiko, Abu Dhabi... plus Madrid nächstes Jahr).

Ezpeleta weist darauf hin, dass der Große Preis von Indonesien teilweise ein Straßenkurs ist. Möchten Sie in Zukunft einige Straßenkurse in der MotoGP sehen?