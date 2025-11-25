Gerücht: Der Große Preis der Formel 1 Madrid ist in Gefahr, da die Formel 1 ein Reserverennen für 2026 sucht

HQ

Madrid wird nächstes Jahr ein Formel-1-Rennen ausrichten, auf einem städtischen Kurs, der noch gebaut wird. Aber laut dem italienischen Medium RMC Motori verzögern sich die Arbeiten und es gibt Gespräche in der Branche über ein mögliches Reserverennen, falls der Madrider Kurs nicht schnell genug gebaut wird... in Imola.

Laut Brancheninsidern und "Leaks von Liberty Media", die von RMC Motori zitiert werden (nehmen Sie sie, wie Sie wollen), besteht Zweifel, ob die Strecke rechtzeitig gebaut werden kann, weshalb Gespräche zwischen der Formel 1 und der Region Santerno begonnen haben, möglicherweise diesen Grand Prix (zwischen dem 11. und 13. September 2026) auf dem Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari auszurichten, der zwischen 2020 und 2025 den Imola Grand Prix ausrichtete, aber zugunsten von Madrid aus dem Kalender gestrichen wurde.

Wie RMC Motori sagt, würde es nur eine Woche nach dem Mona-Rennen stattfinden, was zwei Großen Preis von Italien in Folge bedeuten würde. Die Veranstalter des Madrider Circuits haben jedoch erklärt, dass die Arbeiten tatsächlich "leicht vor" im Zeitplan liegen.

Die Madrider Formel-1-Strecke ist nach wie vor umstritten, besonders für Nachbarn

Die Bauarbeiten in Madrid sind jedoch umstritten, da die Arbeiten durch Lärm und Verkehr belästigt sind und wie überfüllt dieser Teil der Stadt sein wird, wenn das Rennen stattfindet. Bisher wurden 50.000 Tickets für das Madrid-Rennen verkauft (das den Großen Preis von Spanien ausrichten wird, während Barcelona-Montmeló zum letzten Mal unter dem Namen Barcelona-Katalonien Grand Prix im Kalender stehen wird).

Eine Verzögerung auf September 2027 für den Großen Preis von Madrid wäre auch katastrophal für die Regierung der Region Madrid, die hofft, im nächsten Jahr einen wirtschaftlich erfolgreichen Formel-1-Grand-Prix als eine ihrer Karten für die Autonomiewahlen im Frühjahr 2027 zu haben.

