F1-Eigentümer Liberty Media kann MotoGP übernehmen, Deal von der Europäischen Kommission genehmigt

Liberty Media, die amerikanische Holdinggesellschaft der Formel 1, wird auch Eigentümer der MotoGP. Am Montag veröffentlichten alle beteiligten Parteien (Liberty Media und der derzeitige Rechteinhaber Dorna Sports) eine Erklärung, in der es heißt, dass die Europäische Kommission eine "bedingungslose Zustimmung" zum Abschluss der Übernahme erteilt hat, die spätestens am 3. Juli 2025 abgeschlossen sein wird.

Der Deal wurde bereits im März 2024 angekündigt, aber angesichts des Ausmaßes der Transaktion (4,2 Mrd. $, 3,64 Mrd. $) löste er verständlicherweise Bedenken bei den Marktaufsichtsbehörden aus, da Liberty Media zwei der größten Motorsportwettbewerbe der Welt besitzen würde, was ihnen einen unfairen Vorteil in Bezug auf die Übertragungsrechte verschaffen könnte.

"Nach der EU-Fusionskontrollverordnung ist die Kommission jedoch zu dem Schluss gekommen, dass das Vorhaben im Europäischen Wirtschaftsraum keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken aufwirft", so das EU-Leitungsgremium. Liberty Media wird 84 % der Anteile von Dorna Sports, dem spanischen Eigentümer der MotoGP, übernehmen. Das Management der Dorna wird 16 % des Geschäfts behalten.

"Wir glauben, dass der Sport und die Marke ein erhebliches Wachstumspotenzial haben", sagte Derek Chang, Präsident und CEO von Liberty Media. In Zukunft können wir davon ausgehen, dass die MotoGP ein breiteres globales Publikum ansprechen wird. "Die MotoGP ist eine der aufregendsten Sportarten der Welt, und wir freuen uns darauf, das Wachstum des Sports zu beschleunigen und seine Reichweite auf noch mehr Fans auf der ganzen Welt auszudehnen", sagte Carmelo Ezpeleta, CEO von Dorna Sports.

Das wahre Potenzial der MotoGP zum Vorschein bringen und sie in einen weltweiten Sport verwandeln

Liberty Media hofft, das Gleiche zu tun, was sie mit der Formel 1 getan haben: einen relativen Nischenwettbewerb in ein weltweites Phänomen zu verwandeln. Im Fall der Formel 1 trug die Netflix-Serie Drive to Survive, die während der Pandemie veröffentlicht wurde, dazu bei, die Popularität der Formel 1 in anderen Märkten zu steigern, insbesondere in den Vereinigten Staaten, die nächstes Jahr mit einem neuen Team, Cadillac, in den Wettbewerb zurückkehren werden. Der F1-Film mit Brad Pitt, der diese Woche in die Kinos kommt, ist ein weiterer Schritt, um die F1 universeller zu machen.

Die MotoGP ist noch mehr eine Nische, die im Süden Europas ziemlich beliebt ist, aber überall sonst meist ignoriert wird, da die meisten Top-Teams und -Fahrer aus Italien und Spanien kommen. Mit einer aggressiveren Marketingkampagne, die die Fahrer zu Prominenten macht, und wahrscheinlich einigen Strategien in anderen Medien wie Filmen oder Fernsehsendungen könnte die MotoGP wirklich zu einem weltweiten Wettbewerb werden.