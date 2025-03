Morgen startet das Debüt von Thomas Tuchel als Trainer der englischen Nationalmannschaft: Die WM-Qualifikation steht auf dem Spiel

HQ

Thomas Tuchel wird am Freitag, fünf Monate nach der Bekanntgabe, sein Debüt als Trainer der englischen Nationalmannschaft geben. Genug Zeit, um die Kontroverse um die Verpflichtung eines deutschen Trainers als Trainer der englischen Nationalmannschaft zu beenden. Tuchel, der zuvor bei Klubs wie Chelsea, wo er 2021 die Champions League gewann, und Bayern München, wo er mit Harry Kane zusammenarbeitete, spielte, ersetzte Gareth Southgate mit dem Ziel, die Weltmeisterschaft 2026 zu gewinnen.

Um dies zu erreichen, müssen die Three Lions in den Qualifikationsspielen für die Weltmeisterschaft 2026 erfolgreich sein, die diese Woche, am Freitag, den 21. März, mit einem Spiel gegen Albanien beginnen, einem Land, das England in sechs Spielen zwischen den beiden immer gewonnen hat.

England hat auf dem Papier eine sehr einfache Gruppe: Es ist die Gruppe K der WM-Qualifikation, zusammen mit Lettland (gegen das sie am 24. März antreten). Später treffen sie am 6. September auf Andorra und am 13. November auf Serbien. Mit dem Gruppensieg qualifizieren sie sich, während sie als Zweiter eine zweite Chance in den Play-offs erhalten.

Ein einfacher Weg für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr, auch wenn sie es sicherlich vermissen werden, nicht im Viertelfinale der Nations League zu stehen, neben Tuchels eigenem Team Deutschland, Spanien, Frankreich oder Dänemark, eine Möglichkeit, die sie beim Abstieg in die Nations League B 2023 verpasst haben. Im vergangenen November sicherten sie sich mit Lee Carlsley als Interimstrainer erneut den Aufstieg in die Nations League A, aber das wird für die nächste Ausgabe nach der Weltmeisterschaft sein.