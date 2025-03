Was ist vom Viertelfinale der UEFA Nations League am Donnerstag zu erwarten?

HQ

Heute ist ein besonderer Tag für Fußballfans. Länderspielpausen werden manchmal verachtet, weil sie in den nationalen Ligen und anderen Klubwettbewerben wie der Champions League das Tempo durchbrechen, vor allem so spät in der Saison für Fußballvereine - sie sind auch wegen des Verletzungsrisikos gefürchtet -, aber zumindest für diese acht Länder gibt es einen unmittelbareren Preis als die Qualifikation für die Weltmeisterschaft: den vierten Titel in der Nations League.

Dieser Wettbewerb, der alle zwei Jahre stattfindet und die Lücke zwischen der UEFA Europameisterschaft und der Weltmeisterschaft schließt, wurde als Ausrede ins Leben gerufen, um diese Länderspielpausen spannender zu gestalten, und obwohl er nicht sehr prestigeträchtig ist, ist er eine großartige Möglichkeit, Erfolgsformeln für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr zu testen. Und nach der Ligaphase zwischen September und November 2024 werden in dieser Woche die Viertelfinalspiele mit Hin- und Rückspiel ausgetragen (Donnerstag, 20. März, und Sonntag, Spiel 23).

Viertelfinale der Nations League am Donnerstag, 20. März

Das ist alles, was wir heute im Viertelfinale der Nations League erwarten können (alle Spiele werden zur gleichen Zeit, 20:45 Uhr MEZ, ausgetragen):

Niederlande vs. Spanien: Titelverteidiger Spanien hat noch nie gewonnen, wenn er auf niederländischem Boden spielt (vier Niederlagen und ein Unentschieden). Das einzige Mal, dass Spanien in den letzten acht Spielen gegen die Niederlande gewinnen konnte, war das WM-Finale 2010. Aber Spanien hat eine Serie von 15 Spielen ohne Niederlage, einschließlich der UEFA-Europameisterschaft im vergangenen Sommer.

Dänemark vs. Portugal: Dänemark trifft auf Portugal, den Sieger der ersten Ausgabe im Jahr 2019. Beide Nationen trafen erst acht Mal aufeinander, Portugal gewann vier Mal und spielte einmal unentschieden. Der dänische Trainer Brian Riemer sagte am UEFA.com, dass "alle 26 portugiesischen Spieler auf jeder Position Stars sind", so dass ihr Fokus darauf liegt, die enorme individuelle Qualität zu minimieren.

Italien vs. Deutschland: Italien hat die Nations League noch nicht gewonnen, nachdem es die letzten beiden Endspiele erreicht hat, was ihnen trotz einiger Ausfälle wie Mateo Retegui oder Federico Dimarco zusätzliche Motivation geben wird. Aber Deutschland ist ein starker Rivale, das seit dem Halbfinale der Euro 2012 nicht mehr von Italien besiegt wurde und sie im letzten offiziellen Spiel im Jahr 2022 mit 5:2 besiegte.

Kroatien vs. Frankreich: Eine weitere Wiederholung eines WM-Finales, als Frankreich 2018 Kroatien gewann (nur wenige glaubten, dass sie so weit kommen würden). Kroatien hat Frankreich erst einmal gewonnen, aber erst kürzlich, im Jahr 2022, und Kroatien wurde Vizemeister der Nations League 2023, also sollte Mbappé besser aufpassen...