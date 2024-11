Die englischen Fans bekamen nach dem großartigen Spiel der Mannschaft von Lee Carsley ihr Lächeln zurück

HQ

Englands Debakel in der Nations League ist endlich revidiert, und der Optimismus heute nach dem 0:3 gegen Griechenland steht im Kontrast zum gestrigen Pessimismus, dem Misstrauen gegenüber Interimstrainer Lee Carsley und Harry Kanes Zurechtweisungen gegenüber Teamkollegen, die den Anruf ablehnen.

England verlor das letzte Spiel gegen die griechische Mannschaft zu Hause mit 1:2 und verlor damit den ersten Platz in seiner Gruppe. England war zuvor in die Liga B abgestiegen, die zweite Liga des internationalen Fußballs, die es ihnen verwehrt, im nächsten Jahr um die vierte Trophäe der Nations League zu kämpfen.

Vor dem gestrigen Sieg war England Zweiter in der Gruppe 2 der Liga B. Das würde bedeuten, dass sie in den Playoffs gegen die dritte Mannschaft der entsprechenden Gruppe der Liga A antreten müssten, um wieder in die Liga A aufzusteigen. Jetzt haben England und Griechenland die gleichen Punkte, so dass es an England liegt, sich mit einem Sieg gegen Irland am Sonntag die Rückkehr in die höchste Spielklasse des internationalen Fußballs zu sichern.

England gewinnt Vertrauen in seine Nationalmannschaft zurück

Zugegeben, die Nations League, ein Turnier, das vor nur sechs Jahren von der UEFA ins Leben gerufen wurde, um die Leute während der nervigen Länderspielpausen zum Einschalten zu bewegen, hat für niemanden Priorität. Darunter auch der neue Trainer Thomas Tuchel, dem das völlig egal ist und der sich nur auf die WM 2026 konzentrieren will und deshalb einen 18-monatigen Vertrag ab dem 1. Januar unterschrieben hat.

Harry Kane beklagte das offensichtliche Desinteresse vieler englischer Spieler. "England kommt vor allem anderen", sagte er vor dem gestrigen Spiel wütend.

Am Ende war es ein großartiges Spiel, das einigen Debütanten und jüngeren Spielern, die hungrig darauf waren, sich zu messen, eine Chance gab. Die Entscheidungen von Carsley gingen auf, darunter ein Tor in den ersten sieben Minuten von Ollie Watkins, Hexe Kane auf der Bank, ein zweites Tor von Jude Bellingham in Bestform und ein drittes Tor von Liverpools Curtis Jones bei seinem Debüt bei den Three Lions.