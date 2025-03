Monster Hunter Wilds: Wie man offline spielt

HQ

Monster Hunter: Wilds ist hauptsächlich für das Online-Spielen konzipiert. Die Serie hat sich schon immer durch den Koop-Multiplayer ausgezeichnet, aber es ist auch ein Spiel, das man zu 100% offline erleben kann. Du kannst sogar die Erfahrung machen, mit anderen zu spielen, da du SOS-Leuchtraketen verwenden kannst, um die Unterstützung anderer Jäger anzufordern (das können Leute online sein, aber auch NPCs aus der Geschichte, wie Olivia, Rosso...).

Das Spiel ist jedoch so konzipiert, dass es sich anfühlt, als wären Sie immer online. Das Hauptmenü vor dem Start des Spiels öffnet vier Optionen, und keine davon ist "Offline spielen".



Empfohlene Lobby



Lobby-Suche



Private Lobby



Online-Einzelspieler



Wenn Sie alleine spielen möchten, ist die logische Option Online Single Player. Auf diese Weise bist du immer noch online verbunden, so dass du Event-Quests und Updates erhältst, und wenn du möchtest, kannst du jederzeit Gruppen suchen, die mit Alma sprechen, sowie über SOS-Fackeln um Hilfe rufen. Aber abgesehen davon wird Sie niemand unterbrechen.

Eine andere Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, eine private Lobby zu erstellen, auf die niemand zugreifen kann. Auf diese Weise sind Sie völlig allein und gleichzeitig online. Es ist ein bisschen kontraintuitiv, einer Lobby beitreten zu müssen oder "Online Single Player" zu spielen, ohne dass "Offline Single Player" verfügbar ist, aber so funktioniert modernes Gaming...

Wie man in Monster Hunter Wilds -wirklich- offline ist

Aber was ist, wenn du komplett offline sein möchtest, kein PS Plus/Game Pass Core hast oder keinen Zugang zum Internet hast? Leider hat das Spiel keinen standardmäßigen "Offline-Einzelspieler"-Modus. Für mich war die beste Lösung, um Nachrichten zu vermeiden... Herunterschalten des Internets in meiner Konsole.

Zuerst zeigte mir das Spiel viele Pop-up-Bildschirme, die dich daran erinnerten, dass du offline bist, und dich aufforderten, die Datenschutzrichtlinien im Hauptmenü zu akzeptieren und PS Plus zu abonnieren, um online zu spielen. Aber nach einer Weile, nachdem die Verbindung zum Netzwerk, aus dem Einstellungsmenü in Ihrer Konsole problemlos unterbrochen wurde, wird das Spiel feststellen, dass es offline ist, und Sie nicht mehr mit Nachrichten belästigen, die Sie "sanft daran erinnern", PS Plus zu abonnieren, und so weiter...

Es ist vielleicht nicht das idealste, aber wenn Sie offline und alleine spielen möchten - was, wie wir betonen, möglich ist und Sie das ganze Spiel offline genießen können - könnte das die praktischste Lösung sein... Und zumindest erfordert das Spiel nicht, dass du online bist, um zu spielen, auch wenn es nicht dazu ermutigt.

