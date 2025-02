HQ

Mittlerweile gibt es nur sehr wenige Menschen in der Spielewelt, die nicht mit der Monster Hunter-Serie vertraut sind, wenn auch nur in groben Zügen. Das war nicht immer so, denn während es für Capcom in Japan immer ein hervorragender Verkaufstitel war, erlangte es im Westen wenig Bekanntheit, bis wir mit Monster Hunter: World in die Neue Welt reisten. Plötzlich hat das Franchise, das sich darauf konzentrierte, ein sehr präzises und anspruchsvolles Kampfsystem anzubieten, den Druck gelindert, indem es viele neue Spieler anzog, und eröffnet jetzt noch mehr Optionen, um den zugänglichsten und freundlichsten Monster Hunter für Neueinsteiger und gleichzeitig den anspruchsvollsten für Veteranen anzubieten.

Eine solche Balance entsteht nicht über Nacht (daher die sieben Jahre der Entwicklung zwischen World und Wilds), aber die Essenz ist die gleiche. Wenn du eine schnelle erste Zusammenfassung brauchst, ist Monster Hunter Wilds ein "mehr und besser". Aber da Wilds in Bezug auf Spieler (neue und altgediente) weiter vorausschaut als jeder andere Monsterjäger, werde ich versuchen, beide Arten von Jägern zu beantworten. Die weiten Verbotenen Länder erwarten uns.

Wenn du zum ersten Mal ein Monster Hunter-Spiel spielst, wirst du sehr schnell feststellen, dass es sich um ein ganz anderes Spiel handelt als alle Action-Titel, die du je gesehen hast. Sicher, man kann Parallelen zu FromSoftwares Soulslike ziehen, da es sich um große Schlachten gegen sehr starke Feinde handelt, in denen das Schlagen und Ausweichen zu einer Choreografie wird, in der die riskantesten Bewegungen auch die befriedigendsten sind. Du erinnerst dich vielleicht daran, wie du in der Horizon-Reihe von Guerrilla große Bestien gejagt hast, aber das ist etwas ganz anderes. Dies ist ein großes Spiel, viel technischer als Aloys Abenteuer, und es ist nicht so bestrafend wie die Tötungen in Souls, aber es ist auch nicht so entspannend. Monster Hunter sollte nur mit Monster Hunter verglichen werden, da keiner der anderen Versuche, seine Formel zu replizieren, auch nur annähernd den gleichen Effekt hatte.

Um den Kontext zu verdeutlichen: Monster Hunter versetzt dich in die Rolle eines Jägers der Gilde, einer Organisation, die für die Erkundung und Erforschung einer riesigen und noch nicht vollständig erforschten Welt zuständig ist. Die Gilde ist ein multidisziplinäres Team, in dem Forscher, Handwerker und Händler zusammenarbeiten. Diese Welt wird von Hunderten verschiedener Kreaturen bevölkert. Einige klein, einige zahm, aber viele andere gigantisch und sehr gefährlich. Hier kommst du als Jäger ins Spiel. Außergewöhnliche Individuen, die mit gigantischen Waffen und viel Willenskraft die größten Monster jagen oder fangen. In Monster Hunter: Wilds basiert die Handlung auf der Erkundung der Verbotenen Lande, einer unwirtlichen Region, die seit über tausend Jahren verboten ist und die wir wie das Schicksal will, betreten müssen, um einem kleinen Jungen namens Nata bei der Rückkehr nach Hause zu helfen.

In groben Zügen wäre dies die Geschichte, mit einem Thema, das so einfach und flach ist, dass es scheinbar nur dazu da ist, ein Spielsystem auszuschmücken. Es ist sehr einfach, ein wenig kurz für meinen Geschmack und kann sich immer noch nicht ganz mit anderen Spielen wie zum Beispiel dem bereits erwähnten Horizon messen, aber Capcom hat sich dieses Mal bemüht, der Handlung und den darin enthaltenen Charakteren ein besonderes Gewicht zu verleihen. Ein Merkmal, das sich in der Welt zu bewegen begann und das sich hier noch ein wenig vertieft hat, obwohl es immer noch keineswegs denkwürdig ist. Ein Teil dieses Charmes besteht darin, dass der Wechsel von der vorherigen MT Frameworks-Spiel-Engine zur aktuellen RE Engine viel ausdrucksstärkere NPC-Gesichter (interessanterweise ist das am wenigsten animierte Gesicht im Spiel das des eigenen Protagonisten) und bessere Animationen in den Szenen ermöglicht. Lustig, aber wo ich es am meisten bemerkt habe, war in einem Moment, in dem unsere Forscherkollegin Alma emotional wird und in stille Tränen ausbricht. Die neue Spiel-Engine wirkt sich auch auf die Monster aus, die schöner und lebendiger sind als je zuvor. Es gibt eine Menge Abwechslung in Wilds, und die überwiegende Mehrheit von ihnen ist brandneu in der Franchise, so dass es in dieser Hinsicht nicht viel zu meckern gibt. Du kannst die Schuppen, das Fell und die sabbernden Reißzähne spüren, wenn du dich dem betreffenden Tier näherst, und das allein dient dazu, dich glauben zu lassen, dass die Jagd real und physisch ist.

Die Monster fühlen sich so real an, wie ihre Welt real ist. Monster Hunter: Wilds strebt auch, noch mehr als World, nach Kohärenz in seiner Fantasiewelt. Es wird darauf geachtet, dass jede der verschiedenen Zonen ein mehr oder weniger strukturiertes Ökosystem bildet, in dem die Nahrungskette zwischen Pflanzen, kleinen Monstern und Pflanzenfressern und großen Raubtieren funktioniert. Nicht, dass es ein Punkt wäre, der viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, wenn man auf der Jagd ist, aber ich habe die Zwischenspiele in der Hauptkampagne genutzt, um ein wenig zu erkunden, bestimmte Gebiete zum Sammeln von Ressourcen zu finden und die territorialen Grenzen bestimmter Monster wie der Lala Barina zu identifizieren, oder das spezifische Wetter zu nutzen, um die Uth Duna zu verfolgen. Das Wetter spielt bei der Jagd eine neue Rolle, entweder indem es neue Materialien für die Jagd mit der Schleuder an die Oberfläche bringt, oder indem es Überschwemmungen oder Gewitter erzeugt, die sich auf dich, aber auch auf die Monster auswirken können, die du auf dem Rücken deines Seikrets jagst.

Das Seikret ist das große neue Differential, das das Spielerlebnis für Veteranen in Monster Hunter: Wilds verändern wird. Abgesehen von der offensichtlichen Mobilität, die das Reiten auf einem landgestützten Wyvern mit sich bringt (eine gute Filmbeschreibung würde sagen: "Er sieht aus wie ein sechs Fuß großer Truthahn"), ermöglicht es dir auch, ein tragbares Gegenstandslager zu haben, ohne eine Basis oder ein temporäres Lager besuchen zu müssen, ein zonenveränderndes Monster zu jagen, indem du deine Waffe schärfst, ansonsten unzugängliche Wege zu überqueren und, Seien Sie gewarnt, tragen Sie eine Sekundärwaffe.

Ich werde hier aufhören, weil ich weiß, dass dies wichtig ist, um seltene und hochstufige Monster im Postgame zu jagen. Zum ersten Mal in 20 Jahren der Franchise kann man zwei Waffen gleichzeitig tragen, die man beim Fahren mit dem Seikret abwechseln kann, denn die zweite kommt in die Satteltaschen. Das bedeutet, dass du immer zwei verschiedene Spielstile bei dir tragen musst, deine Ausrüstung (mindestens) von zwei Waffentypen aufrüsten musst und letztendlich mehr Optionen für die flexible Monsterjagd hast. Wilds bringt nicht mehr Abwechslung in das klassische Set der Serie mit 14 Waffentypen, aber das spontane Wechseln zwischen dem einen oder anderen im Kampf ist ein großer Schritt, der das Gleichgewicht nicht stört.

Die gleichen 14 Waffentypen, mit denen hartgesottene Jäger vertraut sind, und 14 verschiedene Spielerlebnisse für Neulinge. 99% der Bewegungen, Tempo und Kombos werden wiederholt, aber die Animationen beim Aneinanderreihen von Schlägen fühlen sich viel natürlicher an, wie ein Tanz. Ich spiele seit Monster Hunter 4 Ultimate auf Nintendo 3DS mit einem Langschwert und habe mich bis jetzt nie getraut, zu wechseln. Vielleicht, weil ich zu diesem Anlass normalerweise eine schwere Armbrust dabei habe, um auf dem Reittier anzugreifen, die Zeit zu verkürzen oder Wunden mit präzisen Schlägen ins Visier zu nehmen.

Präzisionsschläge sind die andere große Ergänzung zum Monsterkampf. Der Kern des Monster Hunter-Erlebnisses besteht darin, zu jagen, Materialien zu sammeln, bessere Waffen und Rüstungen zu schmieden und für mehr zurückzukommen. Aber jetzt kannst du den früher langwierigen (und wegen des Drop-Verhältnisses künstlich unfairen) Prozess beschleunigen, um bestimmte Monsterteile zu bekommen, indem du darauf achtest und immer wieder auf denselben Teil des Körpers des Monsters zielst. Du wirst Wunden verursachen (die auch mehr Schaden verursachen) und wenn du diesen Bereich beendest, bietet er automatisch ein Monsterteil an. Auch hier gilt, dass einige Beute nur von bestimmten Teilen des Monsters erhalten werden, was eine gewisse Meisterschaft erfordert, die über das bloße Niederschlagen oder Fangen der Kreatur hinausgeht.

Ich habe zu Beginn dieser Rezension über die Wahrheit der Monster gesprochen, aber nicht über ihre Bewegungen. Auch wenn die Nachlese stark reduziert wurde, kann die Jagd auf jedes Monster eine noch größere Herausforderung sein. Die Monster der Verbotenen Lande sind weitaus wendiger und verfügen über weitaus mehr Angriffssets als die mittlerweile fast klobig aussehenden Monster der Monster Hunter World's New World. Jetzt liegt die Handlung im Kampf selbst und nicht in der Annäherung an die Kreatur, die wir nicht mehr über die Region verfolgen müssen. Stattdessen haben wir viel mehr Umwelt- und Geländeressourcen, die wir zu unserem Vorteil nutzen können.

Ich habe den Multiplayer noch nicht erwähnt, denn im Moment gibt es nur eine Handvoll von uns Jägern, die sich auf den Servern des Spiels bewegen, aber die jüngsten Betas haben gezeigt, dass die Monsterjagd (vor allem, wenn man es mit Freunden macht, mit einem Mikrofon und einem Headset, um Strategien zu besprechen oder Anweisungen zu geben) immer noch wahnsinnig viel Spaß macht.

Letztendlich passt Monster Hunter: Wilds seine Formel erneut an, um mehr neuen Spielern die Möglichkeit zu geben, das Erlebnis auszuprobieren, und bietet genügend Änderungen, um Veteranen das Gefühl zu geben, dass sie sich auf eine neue und aufregende Herausforderung freuen. Sicher, es gibt immer noch Zeiten, in denen die Kamera nicht ganz passt, in denen die visuellen Optionen mit HDR und Helligkeit großartige Aussichten verderben und für diejenigen unter uns, die nicht so sehr daran interessiert sind, jede Einstellung bis zum Äußersten zu verfeinern, viel einfacher gemacht werden könnten. Aber das macht den Charme einer so einzigartigen Serie aus. Ich kann Ihnen nur empfehlen, Monster Hunter: Wilds auszuprobieren, es wird Ihnen ein sehr angenehmes Action-Abenteuer auf eigene Faust geben und ein Spiel von enormem Umfang, um noch viele, viele Stunden nach dem Abspann weiterzuspielen. Viel Spaß bei der Jagd!