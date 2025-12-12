Mohammed Ben Sulayem, selbstgewählter FIA-Präsident für eine zweite vierjährige Amtszeit

HQ

Mohammed Ben Sulayem wurde für eine zweite vierjährige Amtszeit als Präsident der FIA wiedergewählt. Er wurde mit 91,51 % der Stimmen gewählt und war der einzige verfügbare Kandidat.

Der Wahlprozess wurde von anderen Kandidaten wie Steward Tim Mayer, Rennfahrerin Laura Villars und der Influencerin Virginie Philippot angeprangert, weil die Regel vorschrieb, dass jeder Kandidat in seinem Team einen Vizepräsidenten aus jeder der sieben FIA-Weltregionen aufstellen musste. In Südamerika gab es jedoch nur eine Person, Fabiana Ecclestone, die Sulayem die Treue geschworen hatte, sodass keine ihrer Angebote genehmigt wurde.

Daher haben viele gesagt, dass die Wahl manipuliert wurde, und Villars, ein 28-jähriger Schweizer Fahrer, hat die FIA wegen des undemokratischen Prozesses in Frankreich verklagt. Das Gericht beginnt am 16. Februar, zwei Monate nach Beginn von Ben Sulayems Amtszeit.

Ben Sulayem wurde erstmals im Dezember 2021 zum FIA-Präsidenten ernannt, als Nachfolger von Jean Todt, und sah sich aus vielen Motorsportsektoren Kritik ausgesetzt: von Fahrern (wegen der hohen Geldstrafen für Fahrer, die fluchen hatten) bis hin zu ehemaligen Mitgliedern des Leitungsgremiums, die wegen mangelnder Transparenz und widersprüchlicher moralischer Werte zurücktraten.