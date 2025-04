FIA-Vizepräsident tritt aus moralischen Gründen zurück und beruft sich auf mangelnde Transparenz

HQ

Die Turbulenzen bei der FIA gehen weiter, da der stellvertretende Präsident Robert Reid seinen Rücktritt angekündigt hat, eine Rolle, die er seit 2021 innehatte, weil er glaubt, dass die FIA die Werte der Rechenschaftspflicht und Transparenz nicht mehr widerspiegelt, und alarmiert ist, "weil kritische Entscheidungen ohne ordnungsgemäßes Verfahren oder angemessene Konsultation getroffen werden". Reid ist dafür bekannt, dass er sich sehr kritisch über die Präsidentschaft Mohammed Ben Sulayem und seinen Mangel an Transparenz geäußert hat, und andere Mitglieder der FIA sind kürzlich zurückgetreten.

Reid kündigte dies in einer Erklärung in den sozialen Medien an und sagte, dass "ich nicht länger in gutem Glauben Teil eines Systems bleiben kann, das nicht mehr die Prinzipien von mehr Transparenz, stärkerer Governance und kollaborativerer Führung widerspiegelt" und sagte, es gehe um Prinzipien, nicht um Politik.

Ben Sulayem wurde auch für sexistische Kommentare kritisiert und hatte Konflikte mit fast der gesamten Formel 1 wegen seiner strengen Verhaltensregeln, bei denen Fahrer für Fluchen bestraft wurden.

Nachdem die Nachricht von Reids Rücktritt bekannt wurde, sagte Natalie Robyn, die vor ihrem Rücktritt im Mai 2024 CEO der FIA war, gegenüber der BBC, dass "der Rücktritt des stellvertretenden Sportpräsidenten eindeutig darauf hindeutet, dass es ernsthafte anhaltende strukturelle Herausforderungen gibt".