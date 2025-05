F1-Fahrer reagieren auf die Reduzierung der Fluchstrafen: "Lächerlich, von vornherein lächerlich"

HQ

Die FIA kündigte schließlich eine Überarbeitung der FIA-Strafrichtlinien an, wobei die wichtigste Änderung eine Reduzierung der Grundhöchststrafe um 50 % von 10.000 € auf 5.000 € ist, und die Stewards haben die Möglichkeit, eine Strafe für bestimmte Arten von Verstößen vollständig auszusetzen, wenn es sich um den ersten Verstoß des Fahrers oder des Teams handelt. Davor konnten die Geldstrafen bis zu 40.000 Euro für den ersten Verstoß und doppelt so hoch für einen zweiten Verstoß betragen.

Dies ist eine deutliche Lockerung der strengen Verhaltensregeln für F1-Fahrer, die sie oft nur für die Verwendung schlechter Worte bestraften, was alle Fahrer verärgerte, die sich über GPDA, die Grand Prix Drivers' Association, beschwerten und um eine Änderung baten.

George Russell, einer der Direktoren der GPDA, sagte, dass "die Dinge rückgängig gemacht wurden, weil es von Anfang an ein bisschen lächerlich war", daher "fühlt es sich ein bisschen falsch an, ihnen für die Änderungen zu danken, wenn wir von Anfang an nicht an diesem Ort hätten sein sollen", sagte der englische Fahrer der Presse. über BBC Sport.

Oscar Piastri, der aktuelle Führende der Weltmeisterschaft, sagte, dass es gut ist, dass die Stewards jetzt viel mehr Kontrolle haben, "weil die Umstände definitiv berücksichtigt werden müssen.", und Lewis Hamilton bezeichnete die ganze Situation als "lächerlich".

Und Max Verstappen sagte, dass der Wechsel "ein Anfang" sei, nachdem er in Ruanda eine Art gemeinnützige Arbeit leisten musste, weil er sagte, dass sein Auto "am Arsch" sei.