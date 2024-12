Wie ist Pachuca? Triff den mexikanischen Rivalen von Real Madrid im FIFA Intercontinental Cup

HQ

Die erste Ausgabe des FIFA Intercontinental Cup endet heute mit dem Finale zwischen Real Madrid und Pachuca, das in Katar ausgetragen wird, in denselben Stadien, die für die Weltmeisterschaft 2022 gebaut wurden und jetzt fast immer leer sind.

Wenn Sie dem Verein nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt haben, können wir es Ihnen nicht verübeln, denn es ist ziemlich verwirrend zu verstehen, was was ist: Der Interkontinentalpokal ist ein brandneuer Wettbewerb, der jedoch den Namen des Interkontinentalpokals trägt, der zwischen 1960 und 2004 zwischen den Siegern der UEFA und der CONMBEBOL ausgetragen wurde (auch bekannt als Toyota Cup), der durch den FIFA-Klub-Weltpokal ersetzt wurde... die ab dem nächsten Sommer auch komplett umgestaltet wurde, bis auf den Namen.

Im Interkontinentalpokal spielt der Sieger der UEFA Champions League der letzten Saison, in diesem Fall Real Madrid, gegen einen der Sieger der anderen sechs Konföderationen (Afrika, Asien, Ozeanien, Nord- und Südamerika). Der Finalist in diesem Jahr ist Pachuca, der in der letzten Saison den CONCACAF Champions Cup gewonnen hat.

Lernen Sie Club de Fútbol Pachuca kennen, den Rivalen von Real Madrid im Intercontinental Cup

Club de Fútbol Pachuca ist einer der wichtigsten Fußballvereine Mexikos. Es ist auch das älteste, da es 1892 gegründet wurde, obwohl es nicht immer in der ersten Liga war. Der letzte und bisher endgültige Aufstieg in die First Division fand 1998 statt, und die "Tuzos ", wie sie liebevoll genannt werden, haben seitdem sieben Titel in der Liga MX gewonnen.

Der letzte Titel in der Liga MX fand 2022 statt, wobei zu beachten ist, dass die mexikanische Liga in zwei verschiedene Titel unterteilt ist (Apertura, die in der ersten Saisonhälfte gespielt werden, und Clausura, die in der zweiten Saisonhälfte gespielt werden. Das Jahr, in dem der letzte einen Titel gewonnen hat, im Apertura 2022, wurde Zweiter im Apertura 2022.

Die aktuelle Saison war jedoch sehr schlecht. Sie holten die wenigsten Punkte aller Zeiten und belegten den 16. von 18 Plätzen in der Apertura 2024, dem Turnier, das von Juli 2024 bis letzte Woche gespielt wurde.

In der letzten Saison belegten sie den 11. von 18 Plätzen in der Apertura 2023 und 7. in der Clausura 2024 und zogen damit in die Playoffs ein, schieden aber gegen den späteren Sieger América aus.

Trotz der schwachen Saison in der Heimat gewann CF Pachuca den wichtigsten konföderalen Wettbewerb, den CONCACAF Champions Cup, der in Nordamerika, Mittelamerika und der Karibik ausgetragen wurde (und jedes Jahr von einer mexikanischen Mannschaft dominiert wurde).

Im Champions Cup 2024 besiegten sie im Halbfinale den Meister der Liga MX, Amética, und später im Finale am 1. Juni die US-amerikanische Columbus Crew mit 3:0. Damit konnte Pachuca den Champions Cup zum sechsten Mal in einem Wettbewerb gewinnen, in dem Pachuca besonders gut ist: Seit 2002 haben sie ihn sechsmal gewonnen, das letzte Mal 2017.

Pachuca belegte außerdem bei zwei FIFA-Klub-Weltmeisterschaften (2008 und 2017) den dritten Platz. Zum ersten Mal treffen sie auf Real Madrid: In der mexikanischen Mannschaft befinden sich einige spanische Spieler, darunter Gustavo Cabral von Celta de Vigo oder Borja Bastón von Real Oviedo, sowie der Marokkaner Ousamma Idrissi, der zuvor bei Sevilla, Ajax, Cádiz und Feyenoord spielte.

Real Madrid und Pachuca treffen jedoch im Juni bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft erneut aufeinander, da sie in derselben Gruppe spielen.