Mehr als 6 Millionen Spieler haben die verbotene Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl besucht

Die Entwicklung von AAA-Titeln ist nie einfach, aber das ukrainische Studio GSC Game World musste sich dennoch mit einer beispiellosen Menge an Elend auseinandersetzen, die durch den Krieg Russlands mit dem Land verursacht wurde. Dies führte zu mehreren Verzögerungen für S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, bevor es schließlich im November sowohl für PC als auch für Xbox Series S/X veröffentlicht wurde.

Nachdem wir die Steam-Charts schon vor der Premiere angeführt hatten, vermuteten wir, dass das Spiel ein großer Erfolg werden würde, und das war es auch. In weniger als zwei Tagen verkaufte es sich über eine Million Mal (denken Sie daran, dass es auch im Game Pass enthalten ist, was sich nicht in den Ergebnissen widerspiegelt). Seitdem zieht es weiterhin Spieler an und jetzt gibt der offizielle Instagram-Account bekannt, dass es über sechs Millionen Spieler erreicht hat.

Wir wissen nicht, wie sich die Verkäufe und der Game Pass aufteilen, aber vermutlich hat er sich auch nach der ersten Million weiterhin gut verkauft. Angesichts unserer Bewertung sind wir natürlich der Meinung, dass dies sehr verdient ist.

Hast du dieses spannende Action-Abenteuer in der verbotenen Zone rund um das Kernkraftwerk Tschernobyl schon erlebt?