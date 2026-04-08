Medwedew verliert die Kontrolle und zerschmettert seinen Schläger bei einer demütigenden 0:6, 0:6-Niederlage

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Daniil Medvedev hat sich einen Ruf für seine Wut- und Wutausbrüche während Tennismatches gemacht, doch er war nie so weit gekommen wie am Mittwoch beim Monte-Carlo Masters, wo der russische Spieler, der an Position sieben gesetzt ist, dramatisch verlor: 6:0, 6:0 in 49 Minuten gegen Matteo Berrettini. Medwedew, der vor Kurzem Alcaraz besiegt und Sinner bis an seine Grenzen trieb, machte fünf Doppelfehler, 27 unerwünschte Fehler und holte nur 17 Punkte gegen Berrettinis 50 Punkte.

Als er mit 0:6, 2:6 zurücklag, schlug Medwedew wiederholt mit seinem Schläger auf den Sandplatz in Monaco. Die Zuschauer jubelten ihm ironischerweise zu, skandierten bei jedem Treffer "olee", bis er schließlich den zerstörten Schläger in einen fast Mülleimer warf.

Medwedew hatte seine letzten drei Kämpfe gegen Berrettini gewonnen. Diese vernichtenden Niederlagen folgten Monate nach seinem Dubai-Titel (er gewann automatisch, als Tallon Griekspoor zurückzog), seinem Indian Wells-Finale und seinem Ausscheiden in der zweiten Runde bei den Miami Open.

Matteo Berrettini trifft als nächstes am Donnerstag im Achtelfinale auf Joao Fonseca.