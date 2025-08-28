Daniil Medvedev erhält nach Ausbruch bei den US Open eine hohe Geldstrafe, fast die Hälfte seines Preisgeldes

HQ

Die peinliche Show, die Daniil Medvedev während seines Matches am Sonntag bei den US Open ablieferte, blieb nicht ungesühnt. Die United States Tennis Association hat den russischen Spieler zu einer hohen Geldstrafe verurteilt: 42.500 Dollar (36.525 Euro, 31.500 Pfund), aufgeteilt in zwei Geldstrafen: 30.000 Dollar für unsportliches Verhalten und 12.500 Dollar für das Zerbrechen seines Tennisschlägers bei einem Wutausbruch, als er verlor.

Das bedeutet, dass rund 40 % seines Preisgeldes von den US Open nach einem gespielten Match in die Zahlung der Geldstrafe fließen.

Der Vorfall ereignete sich, als ein Fotograf unbeabsichtigt den Platz betrat, als sein Rivale Benjamin Bonzi gerade dabei war, einen zweiten Aufschlag für einen Matchball zu machen. Aufgrund der Ablenkung erhielt Bonzi einen ersten Satz, und Medvedev protestierte und ermutigte das Publikum, den Schiedsrichter und sogar Bonzi auszubuhen, der das Spiel und den Satz verlor.

Medvedev wurde auch dabei erwischt, wie er obszöne Gesten gegenüber dem französischen Spieler machte. Bonzi gelang es, das Match am Ende zu gewinnen, was dazu führte, dass der russische Spieler, der den Wettbewerb 2021 gewann, seinen Schläger bis zu 23 Mal zertrümmerte.

Der Fotograf wurde von den US Open ausgeschlossen, seine Akkreditierung wurde ihm entzogen, sucht aber nun rechtliche Hilfe, da er sich gelyncht fühlte und sagte, dass er nicht schuldig sei.