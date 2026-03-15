Medwedew beendet Alcaraz' Siegesserie: "Ich habe Daniil noch nie so spielen sehen"

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Daniil Medwedew beendete Carlos Alcaraz' perfekten Start 2026 nach 16 aufeinanderfolgenden Siegen, und der Russe besiegte den Spanier im Halbfinale von Indian Wells in einem perfekten Match für Medwedew, wobei er sein umstrittenes Match gegen Jack Draper hinter sich ließ. Gerade Sätze gegen die Weltranglisten-Nummer 1, 6:3, 7:6(3), um ein Finale gegen Jannik Sinner zu ermöglichen, heute Sonntag um 22:00 Uhr CET, 21:00 Uhr GMT.

Alcaraz gab zu, dass Medwedew den Sieg verdient hatte, und war überrascht, wie aggressiv er immer spielte, ohne so viel zu verfehlen, wie er erwartet hatte. "Ich finde, er hat einfach ein großartiges Match gespielt. Von Beginn bis zum Ende des Matches spielte er unrealistisch, muss ich sagen. Um ehrlich zu sein, habe ich Daniil noch nie so spielen sehen.

Er verdient den heutigen Sieg vollkommen. Er verdient es vollkommen, hier durchzukommen und ein Finale zu spielen. Alles, was ich sagen kann, ist: Glückwunsch an ihn", sagte der Weltranglistenersten (über ATP.com).

Alcaraz macht sich keine Sorgen, dass die Leute denken, er müsse jedes Match gewinnen

Alcaraz fügte hinzu, dass er sich ein wenig enttäuscht fühlt, aber keinen Druck spürt, jedes Match zu gewinnen: "Ich denke nicht an 'Ich muss gewinnen' oder 'Ich muss gewinnen'. Es geht einfach darum, meine Ziele zu verfolgen, das, was ich gerade vor jedem Turnier aufgebaut habe. Das ist meine Einstellung, also werde ich nicht müde davon, dass die Leute denken, ich müsse jedes Match gewinnen."

Alcaraz sieht auch gute Seiten an der Niederlage, weil sie zeigt, wie gut seine Rivalen spielen müssen, um ihn zu schlagen, "also wird es irgendwann in gewisser Weise zu meinen Gunsten sein."