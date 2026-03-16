Daniil Medvedev wieder auf diesem Niveau spielen zu haben, ist "großartig für den Sport", sagt Jannik Sinner

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Daniil Medvedev überraschte Carlos Alcaraz im Halbfinale, verlor dann aber das Indian Wells-Finale gegen Jannik Sinner, wobei er auf hohem Niveau gegen den Italiener spielte, der ihn nur in zwei sehr engen Tie-Breaks besiegte. Der Spanier und Weltranglistenerste sagte, er sei überrascht gewesen, wie aggressiv Medvedvev spielte. "Ehrlich gesagt habe ich Daniil noch nie so spielen sehen."

Jannik Sinner unterstützte seinen Rivalen in seinem Interview nach dem Spiel ebenso und sagte, dass "Tennis ihn braucht". "Ich habe das Gefühl, dass er großartiges, großartiges Tennis spielt", sagte Sinner. "Wir müssen nicht vergessen, dass er Grand-Slam-Champion ist, und das aus gutem Grund. Er spielte großartiges Tennis, schlug sehr gut auf, und ich hatte Schwierigkeiten beim Return, besonders beim zweiten Aufschlag (über Tennis365).

"Ich glaube, dass Tennis ihn braucht. Er hat einen sehr einzigartigen Spielstil. Ihn wieder auf diesem Niveau zu sehen, ist großartig. Er macht große Fortschritte. Sehr aggressiver Spieler am Ende. Er hat zwei verschiedene Spielstile, wenn er aufschlägt und zurückkehrt. Also musst du dich dem stellen. Es ist großartig für den Sport, dass er wieder auf diesem Niveau spielt."

Dank seines zweiten Platzes kehrte Medwedew in die Top 10 zurück. Der 30-jährige russische Spieler, der in Monte-Carlo lebt, war 2022 kurz nach dem Gewinn der US Open 2021 Weltranglistenerster und war dreimal Vizemeister bei den Australian Open sowie bei den ATP Finals 2020. 2026 hat er bereits die Titel in Brisbane (ATP 250) und Dubai (ATP 500) gewonnen, und Indian Wells war sein erstes Masters-1.000-Finale seit 2024. Wird er 2026 eine große Bedrohung für Alcaraz und Sinner werden?

Weiterführende Literatur: Wie ändert sich das ATP-Ranking nach Indian Wells 2026 für Sinner, Alcaraz, Draper, Medvedev...