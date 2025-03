Femke Bol hat sich früher ehrenamtlich für die Leichtathletik-Europameisterschaft engagiert und hat jetzt elf Medaillen für die Niederlande gewonnen

HQ

Femke Bol hat die heimischen Zuschauer in Apeldoorn begeistert und bei den Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 2025, die an diesem Wochenende stattfinden, die erste Goldmedaille für die Niederlande - und die erste Gold insgesamt - gewonnen.

Den Abschluss bildete die gemischte 4x40m-Strecke, die mit Nick Smidt, Eveline Saalberg, Tony van Diepen und Femke Bol besetzt war. Belgien und Großbritannien erhielten Silber und Bronze.

Femke Bol ist einer der Stars und am meisten bejubelten Athletinnen des niederländischen Teams und führte das niederländische Team in Paris im gemischten 4x400-m-Lauf zu Gold, Silber im 4x400-m-Lauf der Frauen sowie Bronze im 400-m-Hürdenlauf an. Vor 25 Jahren schwelgte sie in Erinnerungen, als sie mit 16 Jahren als Freiwillige für die Leichtathletik-Europameisterschaften 2016 in Amsterdam arbeitete, als sie Tickets für Menschen scannte und einige der Wettkämpfe sehen konnte, darunter das 800-m-Finale mit dem niederländischen Athleten Thijmen Kupers, der Sechster wurde. Jetzt hat sie vier olympische Medaillen, vier Medaillen bei Leichtathletik-Weltmeisterschaften sowie fünf Goldmedaillen bei Leichtathletik-Europameisterschaften gewonnen.