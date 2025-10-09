Mbappé über seinen Knöchel vor dem Spiel Frankreichs gegen Aserbaidschan am Freitag

HQ

Kylian Mbappé hat neben Didier Deschamps auf der Pressekonferenz vor dem ersten der beiden WM-Qualifikationsspiele Frankreichs gesprochen, die in den kommenden Tagen beginnen, am morgigen Freitag, 10. Oktober, gegen Aserbaidschan und dann am Montag gegen Island.

Frankreichs Kapitän erzielte am vergangenen Wochenende mit Real Madrid ein Tor, verließ das Stadion aber mit Schmerzen im Knöchel. Trotzdem ging er nach Frankreich (sah, wie sein Bruder dabei gegen PSG traf ) und ging auf das französische Trainingsgelände, wo er nicht normal trainierte.

Mbappé sagte jedoch, dass er sich gut fühlt und heute trainieren wird, in der Hoffnung, morgen spielen zu können. Er bestritt auch ein Problem zwischen Real Madrid und der französischen Nationalmannschaft, da sie den Spieler anriefen, obwohl er Schmerzen hatte.

"Es sind die Vereine, die zahlen. Sie wollen ihre Spieler nicht verlieren. Und für uns ist die französische Nationalmannschaft das Wichtigste. In Madrid lief alles gut. Es gab eine klare Kommunikation. Ich hatte etwas mit meinem Knöchel nicht in Ordnung, aber ich wollte kommen. Der Verein zeigte Verständnis. Damit gibt es kein großes Problem. Alles läuft gut", sagte der Spieler (via As).

"Das Problem mit seinem Knöchel ist nicht ernst. Es ist eher eine Frage der Sensibilität. Er hat das geplante Programm befolgt. Er sollte heute Nachmittag mit dem Rest seiner Teamkollegen trainieren. Und wenn alles gut geht, wird er morgen zur Verfügung stehen", fügte Deschamps hinzu.