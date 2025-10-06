Ethan Mbappé erzielt sein erstes Tor in der Ligue 1 gegen seinen Ex-Klub PSG im Beisein seines Bruders Kylian

HQ

Paris Saint-German geht als Tabellenführer in der Ligue 1 in die Länderspielpause, aber mit weniger Überlegenheit als sonst, nachdem sie in den letzten zwei Spielen ohne Sieg geblieben sind: Sie verloren gegen Olympique Marseille (le Classique gewann am selben Abend den Ballon d'Or), und am vergangenen Sonntag gab es ein 1:1-Unentschieden gegen Lille. Der eingewechselte Nuno Mendes erzielte in der 66. Minute den Führungstreffer, doch Ethan Mbappé antwortete in der 85. Minute.

Ethan Mbappé, der jüngere Bruder von Kylian Mbappé (erst 18), trat in die Fußstapfen seines Bruders in der Akademie von Paris Saint-Germain. Nachdem er Berichten zufolge jedoch von den katarischen Eigentümern von PSG unter Druck gesetzt wurde, um Kylian zum Bleiben zu bewegen, unterzeichnete Ethan 2024 seinen ersten Profivertrag bei Lille. Seine erste Saison war von Verletzungen geprägt, aber der Mittelfeldspieler wartete bis gestern, um sein erstes Tor in der Ligue 1 zu erzielen... in Anwesenheit seines Bruders Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé, der am Samstag beim 3:1-Sieg gegen Villarreal mit Real Madrid sein neuntes Liga-Tor in dieser Saison erzielt hatte, reiste nach Paris, da er in den französischen Kader berufen wurde, und wurde zum PSG-Spiel eingeladen. Beide Brüder trafen sich mit ihren ehemaligen Teamkollegen und Trainer Luis Enrique. Trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten, als Kylian PSG im Jahr 2024 verließ, waren Kylian und Luis Enrique laut RMC Sport gut gelaunt. "Es gab viel Gelächter während der Diskussion zwischen den beiden Männern, die keinen Groll über das Ende des Pariser Abenteuers des Spielers hegen."

PSG führt die Ligue 1 an, hat aber nur einen Punkt Vorsprung auf die Verfolger

Jetzt ist PSG Tabellenführer in der Ligue 1 und das einzige Team mit 16 Punkten. Dahinter folgen drei Mannschaften mit 15 Punkten (Marseille, Straßburg, Lyon) und zwei mit 13 Punkten (Monaco, Lens).