Max Verstappen vergleicht den GP von Monaco mit Mario Kart: "Vielleicht kann man Bananen herumwerfen"

HQ

Der Große Preis von Monaco ist nach wie vor eines der umstrittensten Rennen im gesamten Formel-1-Kalender: Trotz seiner historischen Bedeutung macht das Rennen einfach keinen Spaß und macht keinen Spaß zu fahren, wie die meisten Fahrer Jahr für Jahr beklagen. Trotz Regeländerungen, die die Fahrer zu zwei Boxenstopps zwingen, wird der Grand Prix meist am Samstag, während des Qualifikationsrennens, entschieden: Im Jahr 2024 kamen die Top-10-Fahrer in der gleichen Reihenfolge ins Ziel, in der sie sich qualifiziert hatten.

Max Verstappen, der dafür bekannt ist, einer der scharfzüngigsten Rennfahrer in der Startaufstellung zu sein, scherzte, dass sich das Rennen fast wie Mario Kart anfühlte und die Regel des Reifenwechsels als willkürliche Regel auffasste, und das Nächste könnte sein, "Bananen zu werfen oder durch eine rutschige Oberfläche zu rasen".

"Du kannst hier sowieso keine Rennen fahren, also ist es egal, was du tust. Ein Stopp, 10 Stopps. Auch am Ende lag ich in Führung, aber meine Reifen waren komplett weg, und man kann immer noch nicht überholen. Ich denke, heutzutage kann man mit einem Formel-1-Auto hier einfach an einem Formel-2-Auto vorbeifahren.

"Wir hätten fast Mario Kart gemacht. Dann müssen wir Bits am Auto anbringen. Vielleicht kannst du Bananen herumwerfen? Ja, ich weiß es nicht. rutschiger Untergrund?", sagte der niederländische Meister gegenüber Sky Sports (via Motorsport).

George Russell: "99% der Menschen in Monaco schlürfen Champagner auf einer Yacht, es ist ihnen eigentlich egal"

George Russell war auch unverblümt und sagte, dass für die meisten Fahrer "das Qualifying der aufregendste Moment des Wochenendes ist", und schlug scherzhaft vor, dass sie vielleicht am Sonntag das Rennen beenden und einfach zwei Qualifikationsrennen absolvieren sollten:

"Du machst einen am Samstag, einen am Sonntag und der Typ, der sich von der Pole Position qualifiziert, bekommt ein paar Punkte und eine kleine Trophäe. Das Spiel am Sonntag bekommt ein paar Punkte mehr, denn das ist es, was ihr am meisten genießt. Und 99 % der anderen Leute in Monaco sind hier und schlürfen Champagner auf einer Yacht, also ist es ihnen eigentlich egal."