Max Verstappen beißt sich nach einer Strafe, die ihn den Sieg in Saudi-Arabien kostete, auf die Zunge

Oscar Piastri führt nach seinem dritten Saisonsieg in Saudi-Arabien nun die Fahrerwertung der Formel 1 an. Der 24-jährige Australier profitierte von einer Fünf-Sekunden-Strafe für Max Verstappen: Der niederländische Meister kam von der Strecke ab und verschaffte sich in der ersten Kurve einen Vorteil, während er gegen Piastri kämpfte. Nach abgesessener Strafe kam Verstappen 2,8 Sekunden hinter Piastri ins Ziel.

Im Rennen beschwerte sich Verstappen über die Strafe, aber er wurde gewarnt, sie nicht zu sagen. Später, in der Pressekonferenz nach dem Rennen in Dschidda, räumte Verstappen ein, dass ihn die Strafe "möglicherweise" den Sieg gekostet hat. Er weigerte sich jedoch, seinem Ärger freien Lauf zu lassen, und verwies auf die strengen Regeln der FIA für das Verhalten und die Sprache der Fahrer. "Jeder ist supersensibel, was alles angeht. Und was wir derzeit haben, können wir sowieso nicht kritisieren. Also weniger reden, umso besser für mich", beklagte der Niederländer und deutete an, dass die Menschen "nicht mit der vollen Wahrheit umgehen können" (via BBC).

Ende der letzten Saison wurde Verstappen mit "Arbeit von öffentlichem Interesse" bestraft, weil er geflucht hatte (er sagte, sein Auto sei "am".

Selbst wenn er keine Schimpfwörter verwendet hätte, stellte Verstappens Kritik an der Strafe und sogar die Aussage, dass er nicht einverstanden sei, eine Gefahr für sich selbst dar. Die Regel besagt, dass es den Fahrern verboten ist, "alle Worte, Taten oder Schriften zu äußern, die der FIA moralische Verletzungen oder Verluste zugefügt haben", so dass jeder Widerstand gegen ihre Regeln ausgeschlossen ist. "Ich ziehe es vor, nicht viel zu reden, weil die Worte manchmal verdreht werden können oder die Leute sie anders interpretieren. Es ist ehrlich gesagt besser, nicht zu viel zu sagen", sagte Max Verstappen.